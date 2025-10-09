Moreno anuncia que habrá nuevos ceses en el Hospital Virgen del Rocío tras la crisis en los cribados de cáncer

"Evidentemente, van a ser removidos de sus responsabilidades algunas personas", ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno este jueves en el Parlamento de Andalucía. La dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, no será la única que se produzca en los próximos días tras la crisis provocada por los problemas del proceso de cribados del cáncer de mama.

La expectación ha sido máxima en el Parlamento de Andalucía ante la llegada del presidente autonómico después de que en la noche del viernes anunciará que había aceptado la dimisión de Hernández. La Junta ya ha comenzado a ponerse en contacto con las mujeres afectadas, pero el caso ya ha llegado a los tribunales por varias vías en plena precampaña de las elecciones autonómicas.

El presidente andaluz, que ha centrado los casos en una sección concreta del Hospital Virgen del Rocío, ha señalado que los ceses no se quedarán aquí. El dirigente popular ha explicado en "muchos casos son funcionarios, que tienen responsabilidades muy concretas y que de alguna u otra manera han fallado en esta correa de transmisión de la información". Así, ha explicado que "se van a hacer cambios en la organización para que esa información fluya hacia arriba" y no se repita la situación.

No se sabe cuántas mujeres podrían estar afectadas por retrasos en los cribados con resultados "no concluyentes". Aunque en un primer momento desde la Consejería de Salud y Consumo se redujo la situación a "dos o tres casos", después de que estallara la polémica la Junta decidió ponerse en contacto con 2.000 mujeres que en los últimos tres años han obtenido este resultado dudoso y que se analiza si han tenido la adecuada información y se les han remitido las siguientes pruebas en tiempo y forma.

"He tomado decisiones drásticas que van a suponer también una serie de cambios y de reforma eh en el ámbito organizativo de la Consejería de Salud", ha defendido Moreno. Desde el Gobierno andaluz lamentan que "estas informaciones que a veces no llegan a la cúpula de decisión" y el popular ha señalado que su objetivo es que estas comunicaciones "sean permeables y puedan llegar con tiempo para poder actuar".

Pese a todo, y a que desde la asociación Amama han dado a conocer casos en distintas provincias, el dirigente popular ha puntualizado que estos casos "se han producido en un área concreta del Hospital Virgen del Rocío, de un gran hospital que es de referencia". "Ha habido ahí un problema puntual que estamos que hemos detectado y el que evidentemente vamos a cambiar", ha insistido el presidente andaluz.

Moreno ha detallado que él ha tenido ahora conocimiento de que "hay un problema amplio", pero que "todos los años estamos indemnizando a mujeres que han tenido un cáncer y no han sido diagnosticadas". "Esto ocurre en todos los sistemas públicos y especialmente en el mayor sistema público que hay en España", ha asegurado el presidente andaluz y que su Ejecutivo está "pagando facturas del pasado".