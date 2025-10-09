Las víctimas de la dana 'estrenarán' la comisión del Congreso tras el funeral de Estado

No será para antes del aniversario, como se había señalado en un principio, sino previsiblemente para la semana siguiente. Ese será el momento en el que la voz de las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre se escuche, con intervención oficial y anotación en el respectivo diario de sesiones, a alguno de los parlamentos españoles. El lugar: la comisión de investigación del Congreso que finalmente PSOE y Sumar han logrado desbloquear tras acordar el plan de trabajo con los socios del bloque de investidura, especialmente Podemos, tras casi cinco meses de parálisis.

El pacto se materializó el martes con el anuncio por parte del diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, de que sí que se citaría a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asunto de choque desde un inicio. Esta llamada preivisblemente será dentro de una segunda fase, la de reconstrucción, diferente a la de las responsabilidades donde deberá acudir Carlos Mazón. Ese acuerdo básico ha despejado el camino, aunque la concreción, negro sobre blanco, de un plan conjunto que tenga el respaldo de todas las formaciones de la mayoría plurinacional todavía no se ha registrado.

No obtante, fuentes conocedoras de la negociación indican que no debería haber ningún problema por parte de ERC o los representantes del Grupo Mixto, donde están Podemos y la diputada de Compromís que dejó Sumar, Àgueda Micó, votos clave en la comisión y quienes más habían apretado. El texto estaba en unas últimas revisiones y viendo si estos grupos podían incorporar algún nombre que se hubieran dejado pendiente de los 114 comparecientes que incluía en un principio la propuesta de socialistas y Sumar.

Pese a la falta de este registro concreto, donde sí que hay acuerdo es que la primera comparecencia será la de las víctimas de la dana, a diferencia de la propueta de los morados y Micó que pedían que se empezara con Mazón como forma de presión. Las asociaciones de víctimas no han intervenido hasta ahora en ningún parlamento por mucho a que las comisiones de investigación sobre la catástrofe estén en funcionamiento en el Senado y las Corts desde hace meses, la primera con intervención de expertos desde marzo y en la segunda desde julio.

Sesión constitutiva de la comisión de investigación de la dana en el Congreso. / Levante-EMV

Lo más parecido fue el paso por el parlamento valenciano durante el Debate de Política General cuando tras abandonar el pleno mientras hablaba el 'president' mostraron su indignación ante su discurso en declaraciones a los medios. También tuvieron su intervención en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, donde lograron que Bruselas se comprometiera a realizar una investigación sobre si durante la gestión de la emergencia se habían incumplido las normas comunitarias.

El objetivo es que la próxima semana se fije una fecha para retomar los trabajos en la comisión, pero que la idea es empezar con las víctimas y estas han trasladado su deseo de comparecer una vez haya pasado el funeral de Estado. Este se celebrará el 29 de octubre en València, lo que llevaría a que esta cita fuera, como pronto, la primera semana de noviembre. Hasta ese momento, las Corts solo tiene una sesión más prevista en el calendario y está protagonizada por la comparecencia de seis expertos en obras hidráulicas.

'Desahogo' en la tribuna

El camino hasta este entente, que todavía no está sellado en el registro del Congreso, no ha sido sencillo y muestra de ello lo exhibió Micó el martes por la noche desde la tribuna de la Cámara Baja. Desde ahí, apuntó la importancia de la comisión del Congreso, "la única que no puede ser secuestrada por el PP" debido a las mayorías y cargó contra las dificultades puestas por el PSOE desde el inicio, negándose a firmar la propuesta para su registro, retrasándola "meses y meses" en la Mesa y posteriormente presionando a Sumar para no citar a Pedro Sánchez.

Esto provocó la quiebra dentro del grupo. "Me fui al Grupo Mixto con todo lo que comportaba", expresó. "Y por si fuera poco, el PSOE lleva meses acusándonos de bloquear la comisión cuando han sido ustedes los que se han negado a aceptar lo que la mayoría de esta cámara quería: que comparecieran Mazón, Pradas y también Pedro Sánchez", agregó celebrando que hayan "aceptado lo inevitable" y acabando su discurso dando las gracias a los militantes de Compromís por ayudarle a "resistir estos meses complicados".