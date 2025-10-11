Javier Moll apuesta por una "política de altura" que busque "puntos de coincidencia" para que España avance

Prensa Ibérica celebró este sábado en Madrid una nueva edición de la fiesta de la España Plural en la que el presidente, Javier Moll, apostó por una “política de altura que entienda que la crispación no construye, sino que destruye, y que los acuerdos rinden mejores frutos”.

“Cuando se buscan puntos de coincidencia, España avanza”, afirmó Moll ante los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; de Galicia, Alfonso Rueda; de Aragón, Jorge Azcón; y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entre otras autoridades, que acudieron a la cita en la que, un año más, se rinde homenaje “a todo lo que, en la diversidad, nos une como españoles”.

Una apuesta por la “sinfonía de pluralidad” en la que profundizó también la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, cuando reivindicó que España es un conjunto que “con diferentes voces, colores, sabores y paisajes, comparte melodía”.

En la sala elegida para la celebración -coincidente con el cuarto aniversario de la “aventura” que supone “El Periódico de España”- se escucharon diferentes lenguas y acentos, fiel reflejo de la “capilaridad” de Prensa Ibérica porque, como reivindicó Moll, en el grupo “hay una decena de diarios regionales -concretamente 11- con más de cien años; otros son más jóvenes, pero todos sienten un profundo respeto por las diversas raíces que hacen único a cada territorio”.

Remarcando también los valores del periodismo, el director de El Periódico de España, Armando Huerta, subrayó que “el periodismo no se debe hacer desde la distancia sino desde la cercanía, pisando el terreno, poniendo el oído en la calle y dialogando con los ciudadanos”.

Y de ahí la apuesta de Prensa Ibérica por los proyectos “Crónicas” y “Cerca” que presentaron a los presentes Alex Sopeña y Germán Frassa y a los que Moll dedicó unos minutos para explicar la apuesta que permitirá que información local a un clic para el 85% de la población española.

España Plural

En el ambiente distendido y de acuerdos, en la Fiesta de la España Plural presidentes autonómicos de distinto signo político coincidieron en la necesidad del respeto a los demás y a los territorios, reivindicando la apuesta común.

El presidente aragonés defendió que hay que modernizar la celebración que este domingo se celebrará en las calles de Madrid con la parada militar y la posterior recepción en el Palacio Real de los Reyes. Jorge Azcón se mostró de acuerdo con la conclusión de la encuesta publicada en los medios de Prensa Ibérica de la necesidad de modernizar el 12-O. Afirmó que habría que hacerlo "para reforzar la idea de que España solo puede ser plural si estamos unidos", concluyó. De manera más sintética, el dirigente del Partido Popular (PP), hasta 2023 alcalde de Zaragoza, reflexionó que "ser moderno es defender una España unida".

Tras una simpática pugna entre Azcón y Barbón sobre quién ha estado en más fiestas de la España Plural, el presidente asturiano también reivindicó "la identidad territorial" reconocida en la Constitución de 1978, como un "motor de convivencia" que permite la diferencia dentro de la unidad. Y en este marco, Adrián Barbón planteó una reflexión para que la celebración de la fiesta nacional del 12 de octubre vaya más allá de Madrid y sea algo "rotatorio para todas las comunidades autónomas".