Desórdenes públicos
Se elevan a 17 los detenidos en Vitoria tras unos incidentes por una concentración de Falange Española
Los jóvenes arrestados participaban en una contramanifestación frente al acto del movimiento franquista
Europa Press
La Ertzaintza ha detenido a 17 jóvenes este mediodía en Vitoria, acusados de desórdenes públicos, tras unos incidentes registrados por una contramanifestación de más de un centenar de personas a una concentración de Falange Española, con motivo del día de la Hispanidad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.
A las doce del mediodía estaba convocada en la plaza de la Provincia de la capital alavesa una concentración de la Falange Española, bajo el lema 'La unidad de España, ni se vota, ni se negocia', que ha contado con la presencia de decenas de personas que portaban banderas españolas, coreaban 'No nos engañan, Vasconia es España' y hacían el saludo fascista. Los concentrados, que estaban rodeados por un cordón policial y vigilados por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, han acabado cantando el 'Cara al sol'.
A la misma hora y a unos 650 metros, en la plaza del Arca, se había convocado también una concentración "anticolonial" y "frente a la ola reaccionaria".
Más de un centenar de jóvenes encapuchados y vestidos de negro se han ido acercando hasta la plaza de la Provincia y aledaños, donde ha comenzado el lanzamiento de objetos, como sillas de los bares cercanos, el vuelco y quema de algún contenedor, y enfrentamientos con los concentrados de Falange, lo que ha hecho intervenir con varias cargas a la Brigada Móvil de la Ertzaintza con material antidisturbio.
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Pepe Rodríguez de Masterchef: 'Gran trabajo que hacéis
- Gabi agota su crédito después de un desastre que deja al Real Zaragoza colista (4-2)
- El prometedor Felipe Minzer abandona el Casademont Zaragoza
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se han disparado un 467% en solo diez años