La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

La Casa Real traslada sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional

La Casa Real española ha trasladado este domingo sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, que tendrá como acto central el tradicional desfile militar en Madrid a partir de las 11:00 horas.

En la cuenta oficial de la Casa Real en la red social X se recuerda esta festividad con el mensaje '¡Feliz día de la Fiesta Nacional!', junto a un vídeo de la bandera española ondeando.

Un total de 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, participarán en el desfile, que comenzará a las 11:00 horas y recorrerá 1.540 metros, desde la Plaza de Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de Colón, y estará presidido por los reyes y la Princesa de Asturias.

A continuación se celebrará la tradicional recepción en el Palacio Real.