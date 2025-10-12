Día de la Fiesta Nacional
Sánchez vuelve a ser abucheado en el desfile militar pese a los 100 metros de distancia con los asistentes
Un parte del público plasma de nuevo su inquina hacia el presidente del Gobierno, cuya presencia no ha sido anunciada por megafonía
Redacción
Los pitos, abucheos e insultos a Pedro Sánchez durante el desfile militar en la Fiesta de la Hispanidad, como antes a José Luis Rodríguez Zapatero, son cada año tan habituales que la noticia, en realidad, sería que no los hubiera. Este domingo, en un clima de mayor crispación política si cabe que en ocasiones anteriores, con Santiago Abascal dando plantón a Felipe VI para no “blanquear” al presidente del Gobierno, las protestas han vuelto a dejarse oír.
Dos circunstancias jugaban en contra de quienes acuden al desfile en el centro de Madrid con el objetivo, entre otros, de atacar al jefe del Ejecutivo. Por un lado, la distancia física. Desde 2023, la tribuna de autoridades se encuentra frente a la fuente de Neptuno, con los asistentes situados a más de 100 metros del Rey, el jefe del Ejecutivo y el resto de dirigentes. Por otro, la presencia de Sánchez no ha sido anunciada por megafonía.
Pero una parte del público, ataviado en su mayoría con banderas de España (también había una franquista), no ha dejado pasar la oportunidad. El líder socialista llegó a las 11 de la mañana. Mientras esperaba para recibir a los reyes, a la princesa Leonor y a la princesa Sofía, a quienes ha saludado, una oleada de abucheos se ha comenzado a escuchar. Como cada año.
