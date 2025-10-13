Encuesta CIS: El PSOE amplía a 15 puntos su ventaja sobre el PP, que retrocede con fuerza

Las últimas polémicas que han rodeado al PP le han pasado factura en el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según esta encuesta, el PSOE ha ampliado hasta los 15 puntos su ventaja sobre los populares, que a su vez se ven acechados por Vox, cuya nueva subida le deja a apenas dos puntos del PP. El trabajo de campo del sondeo se realizó coincidiendo con el arresto de la Flotilla de Gaza, las polémicas por el aborto y la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía y la publicación del informe de la Guardia Civil que apunta a ingresos "irregulares y opacos" del exnúmero dos del PSOE y exministro José Luis Ábalos, quien habría recibido sobres con dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz.

Según el CIS, si hubiera hoy elecciones generales, Pedro Sánchez las ganaría cómodamente con el 34,8% de los votos, dos puntos más que en el barómetro de septiembre, que ya supuso un repunte muy importante de los socialistas tras las vacaciones de verano. Alberto Núñez Feijóo, que hace un mes ya se dejó casi tres puntos, retrocede ahora otros cuatro puntos y se quedaría con el 19,8% de los sufragios, a 15 puntos del PSOE y solo dos puntos por encima de Vox. El partido de Santiago Abascal, que también bajó en septiembre, se recupera ahora y alcanzaría el 17,7% de las papeletas, cuatro décimas más que el mes pasado. Sumar, con un 7,7%, pierde dos décimas en beneficio de Podemos, que sube seis décimas, hasta el 4,9%. ERC perdería una décima al pasar del 2,1% al 2% y Junts ganaría dos al pasar del 0,8% al 1%.

Además, la vivienda repite como primer problema para los españoles y la preocupación por ella escala casi siete puntos, de manera que ya inquieta al 37,1% de los encuestados. La inmigración se mantiene en el segundo puesto (20,5%), seguida de la mala calidad del empleo (18,3%) y el paro (16,9%). En cambio, la corrupción, que hace un mes cayó a la novena plaza tras el repute que había experimentado en julio con el ingreso en prisión del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, baja ahora a la undécima plaza.

Goteo de causas judiciales

Además del caso Ábalos, en los días en los que el CIS hacía el trabajo de campo (4.029 entrevistas realizadas del 1 al 7 de octubre) también se hablaba de otros casos judicializados como la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que el juez Juan Carlos Peinado avisó de que, de ser juzgada, lo será por un jurado popular. Asimismo, se puso fecha al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso que, a su vez, será juzgado por fraude fiscal, según decretó la jueza a finales de septiembre.

Además, el 2 de octubre se produjo el arresto por parte de Israel de los integrantes de Gobal Sumund Flotilla que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza, se convocaron grandes manifestaciones para pedir el fin del genocidio y arrancaron las negociaciones para el plan de paz auspiciado por Estados Unidos.

Choques por el aborto y la inmigración

Durante aquellos días, el PP lanzó su propuesta contra la inmigración ilegal y chocó con Vox y el Ayuntamiento de Madrid aprobó un texto de los de Santiago Abascal para informar a las mujeres de un supuesto trauma postaborto que, después de que la dirección nacional del PP, avalara la decisión, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, reconoció que no existe.

Este episodio propició un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y Ayuso, que sigue sin poner en marcha el registro de objetores de conciencia para la práctica de abortos al que obliga la ley. En plena polémica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, garantizó que si llega al Gobierno las mujeres podrán abortar conforme a la legislación vigente.

Y en el arranque de octubre también estalló la crisis sanitaria en Andalucía por la demora en las pruebas para el cribado de cáncer de mama, con unas 2.000 mujeres afectadas, y que provocó la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernandez, el día 8.