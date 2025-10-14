Crisis migratoria
Llega a El Hierro un cayuco con unas 230 personas
El cayuco pudo llegar hasta el puerto de La Restinga sin incidencias
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con unos 230 ocupantes subsaharianos que había sido localizado a 17,7 kilómetros al sur de la isla.
Fuentes de este organismo han informado a EFE que fue la Guardia Civil la que detectó a través del radar SIVE al cayuco y hasta la zona se desplazó la Salvamar Navia.
El cayuco pudo llegar hasta el puerto de La Restinga sin incidencias y allí le esperaba un dispositivo sanitario que está atendiendo a estas personas que, en principio, parece que se encuentran en buen estado de salud.
Entre los ocupantes hay unas 16 mujeres y varios menores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Txema Indias entrega el Real Zaragoza a Emilio Larraz
- El Día del Pilar que nunca olvidará Saúl Pardo: de ganar el concurso de recortadores de fuego al hospital con una grave cornada
- La joven avenida que 'enlaza' varios barrios de Zaragoza y donde brotan las viviendas
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2025
- La gran oportunidad de Emilio Larraz, Lebron James y la decisión de las decisiones de Txema Indias
- El despido de Gabi es el más rápido en un cuarto de siglo