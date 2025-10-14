Caso Koldo
Sánchez reconoce haber recibido pagos en efectivo del PSOE en “alguna ocasión” y niega financiación ilegal
El jefe del Ejecutivo subraya que esta práctica documentada en el informe de la UCO sobre Ábalos es "legal" y la normaliza “como hacen todas empresas”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apoyado en el propio informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, para negar financiación irregular del PSOE, como sí interpretan desde la oposición. Una línea roja de los socios que habría quedado descartada según el jefe del Ejecutivo porque “no hay ningún indicio que lo apunte, todos los gastos están acreditados, auditados y no hay descuadres”, ha subrayado durante una entrevista esta mañana en la Cadena Ser a respecto de los sobres entregados a exsecretario de Organización, por liquidaciones de gastos.
Una práctica que ha tildado de “legal” y normalizado “como hacen todas empresas”. Es más, Sánchez ha reconocido que en su caso, como secretario general, no era habitual que recibiese estos ingresos en efectivo, pero sí ha manifestado que “seguro en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gastos”.
