Sánchez reta al PP a apoyar la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retó este martes al Partido Popular y, en concreto a Alberto Núñez Feijóo, a que muestren su respeto al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de un embarazo apoyando la reforma de la Constitución que van a impulsar el Ejecutivo y que hoy, elevando una consulta al Consejo de Estado, comenzará su trámite.

"Vamos a iniciar el trámite requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución", apuntó Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser.

Y apostilló que lo que espera "es que haya una mayoría en el Parlamento que efectivamente así blinde este derecho" por lo que, "si el Partido Popular, como dice, está dispuesto a defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no debe tener ningún problema ni político ni tampoco intelectual".

No obstante, Sánchez sí lanzó el dardo a la formación que encabeza Núñez Feijóo por si tiene "algún prejuicio para con la ultraderecha" que le impida sumarse a esta reforma constitucional con la que busca "blindar en la Constitución el derecho al aborto" que, a su juicio, está en peligro ante "la amenaza de un Partido Popular absolutamente desdibujado y ultraderechizado y una ultraderecha que obliga a recortar todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres".

Aviso a Ayuso

Además, avanzó que el Consejo de Ministros, también en la reunión de este martes, va a requerir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la lista de objetores sanitarios que puedan practicar la interrupción de un embarazo, como marca la ley.