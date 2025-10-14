TS
El Supremo pide al Parlamento Europeo levantar la inmunidad al eurodiputado Alvise Pérez
EFE
El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmumidad para poder investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF).
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Txema Indias entrega el Real Zaragoza a Emilio Larraz
- El Día del Pilar que nunca olvidará Saúl Pardo: de ganar el concurso de recortadores de fuego al hospital con una grave cornada
- La joven avenida que 'enlaza' varios barrios de Zaragoza y donde brotan las viviendas
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2025
- La gran oportunidad de Emilio Larraz, Lebron James y la decisión de las decisiones de Txema Indias
- El despido de Gabi es el más rápido en un cuarto de siglo