Un diputado del PP en las Corts valencianas, al parlamentario de Compromís de la Flotilla: "Has salido más gordito de Auschwitz"

Entre los aplausos como recibimiento de sus compañeros para empezar el pleno, un comentario ha roto el momento en las Corts valencianas: "Has salido más gordito de Auschwitz". Lo ha expresado el diputado del PP, Manuel Pérez Fenoll, dirigido al parlamentario de Compromís, Juan Bordera, quien ha vuelto al hemiciclo después de participar en la Global Sumud Flotilla y ser retenido por Israel durante cuatro días en un centro de detención junto con el resto de activistas.

Bordera ha regresado a la cámara autonómica después de formar parte de la misión humanitaria, lo que le llevó a perderse el Debate de Política General y un pleno, con su escaño cubierto por una bandera de Palestina por parte de sus compañeros. Estos le han dado un cálido recibimiento, con aplauso a su entrada al hemiciclo, donde ha lucido una camiseta conmemorativa, unas palmas que se han visto interrumpidas por un comentario lanzado desde la bancada del PP.

"Has salido más gordito de Auschwitz", ha dicho el diputado popular Manuel Pérez Fenoll en referencia a las 90 horas que pasó Bordera detenido en la prisión de Ktzi'ot, en pleno desierto del Négev, una estancia de la que el parlamentario valencianista ha denunciado las malas condiciones a las que fueron sometidos, sin agua potable, con comida en mal estado y con privación de sueño. "Nos han tratado como animales porque nos decían que éramos animales", indicó Bordera.

Previamente, en atención a los medios de comunicación en los pasillos de la cámara, Bordera ha agradecido el apoyo de sus compañeros y de quienes han amplificado el mensaje de la Flotilla durante el tiempo en que estuvo participando en ella y ha denunciado la situación que está viviendo el pueblo palestino, incidiendo en que las víctimas de fallecidos oficiales, más de 67.000, están "infracontadas", algo de lo que ya ha advertido la ONU.

La Flotilla de Schrödinger

Asimismo, el diputado de Compromís ha contrapuesto las críticas señaladas semanas atrás por PP y Vox, donde unos le decían que estaba en el "crucero del amor" y otros que, directamente, eran enviados de Hamás. "Hemos sido la Flotilla de Schrödinger", ha indicado, en referencia al experimento cuántico donde el gato de la caja estaba a la vez vivo y muerto. "Cualquier cosa les vale para tratar de ridiculizar a quienes defienden causas justas", ha lamentado el diputado de izquierdas.

Bordera además tiene previsto intervenir en el pleno donde defenderá una moción en la que reclamarán que las Corts insten al Gobierno valenciano "a impulsar una declaració de rechazo a las actuaciones del Estado de Israel de limpieza étnica y genocidio del pueblo palestino, en solidaridad con lo que proponen las organizaciones de Derechos Humanos y romper todas las relaciones institucionales y suspender los acuerdos de amistad y cooperación hasta que se restablezca el respeto al derecho internacional y se garanticen los derechos básicos del pueblo palestino".