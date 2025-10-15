Sara Fernández

Feijóo acusa a Sánchez de "exprimir" a los trabajadores con impuestos y "proteger" a los ladrones

Una semana después de que anunciara que el PP citará a Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno acusándole de "exprimir" a los trabajadores con impuestos y "proteger" a los que roban. En frente, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado que el suyo es "uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea" y, como ya hizo la semana pasada, se ha burlado de los aplausos que recibe Feijóo de la bancada popular para "tapar la nada de sus intervenciones".