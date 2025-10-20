Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

#Afterwork de EL PERIÓDICO

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP: "España cuenta con dos grandes capitales europeas: Madrid y Barcelona"

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Albert Nadal, durante un afterwork en la Sala Pau Gil del Recinte Modernista de Sant Pau. Foto de Zowy Voeten

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Albert Nadal, durante un afterwork en la Sala Pau Gil del Recinte Modernista de Sant Pau. Foto de Zowy Voeten / Zowy Voeten / EPC

Gisela Boada

Barcelona

"Sin Madrid y Barcelona, nuestra liga de fútbol sería un desastre". Con este símil deportivo, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha querido poner en valor la convivencia y la colaboración entre las dos "grandes capitales europeas", a las que ha definido como "dos motores" fundamentales para el desarrollo del país.

Nadal ha hecho estas declaraciones durante el #afterwork organizado por EL PERIÓDICO este lunes en el Recinte Modernista de Sant Pau, en Barcelona. En conversación con Albert Sáez, director del diario y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, el dirigente popular ha defendido que no se debe contraponer una ciudad a la otra, sino que ha pedido cambiar la mirada y fomentar la cooperación. "España cuenta con dos grandes capitales europeas: Madrid y Barcelona", ha reivindicado Nadal, tras pedir que la "pequeña rivalidad" que existe sirva para mejorar. "Cierto pique es bueno, aprovechémoslo para ser motores", ha añadido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents