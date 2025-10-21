Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sumario caso Leire

El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"

El juez Arturo Zamarriego investiga las maniobras realizadas por la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo "plan" y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento.

"En este caso la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios", señala en un auto del pasado 7 de octubre que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que rectifica una decisión anterior en sentido contrario a petición de la propia Fiscalía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
  2. El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
  3. Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
  4. El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
  5. El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
  6. El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
  7. Los entresijos de un saqueo histórico en el cementerio de Zaragoza: quiénes eran, cómo actuaban, dónde vendían los objetos robados y bulos malintencionados
  8. Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda

¿Elon Musk miente cuando promete un juego impulsado por IA?

¿Elon Musk miente cuando promete un juego impulsado por IA?

Azcón vuelve a posicionarse "radicalmente en contra" del trasvase del Ebro y niega que esté en "la agenda del PP"

Azcón vuelve a posicionarse "radicalmente en contra" del trasvase del Ebro y niega que esté en "la agenda del PP"

Un niño cae tres metros al suelo desde un aula de un colegio de Zaragoza

Un niño cae tres metros al suelo desde un aula de un colegio de Zaragoza

El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"

El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"

Bendodo "confía" en la gestión de Azcón y no aprieta por un adelanto electoral en Aragón

Bendodo "confía" en la gestión de Azcón y no aprieta por un adelanto electoral en Aragón

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

El Real Zaragoza se encomienda a Sellés: "No sé si se puede hacer peor, llevo días sin dormir pero Rubén va a sacar esto adelante"

Avanzan las obras de BonÁrea en Épila

Avanzan las obras de BonÁrea en Épila
Tracking Pixel Contents