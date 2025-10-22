Sumar ahonda el choque y replica a Isabel Rodríguez: "Dramática es la situación de la vivienda"

Sumar insiste en el choque con el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez. Un día después de pedir la salida de la dirigente socialista, ésta ha tratado de rebajar el encontronazo, intentando restar peso al asunto y asegurando que "dramatizamos demasiado en este país". Una afirmación que ha vuelto a soliviantar a los de Yolanda Díaz, que vuelve a replicarle: "Dramática es la situación de la vivienda".

En declaraciones a periodistas en una inauguración en Segovia, la ministra de Vivienda aseguró que no va a "alimentar ningún tipo de polémica". "Dramatizamos demasiado en este país, yo estoy a lo importante", defendió, antes de asegurar que "lo importante es estar a pie de obra". La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, volvió a entrar en la pugna con Rodríguez. En un mensaje en redes, le replicó: "Dramática es la situación que vive la gente de este país con el problema de la vivienda".

Un nuevo episodio en el rifirrafe abierto en el seno de la coalición a cuenta de la vivienda, después de que Barbero pidiera a la ministra socialista "que deje paso" para impulsar "medidas valientes". "Se nos está acabando la paciencia", advirtió. Más tarde, tras el revuelo generado, desde Sumar trataban de apaciguar las aguas, y Yolanda Díaz evitaba pedir abiertamente su salida.

Esta petición coincidía con el polémico anuncio publicado por el Ministerio de Vivienda, donde se observan a personas de la tercera edad compartiendo piso. Un episodio por el que Rodríguez ha dicho no tener problemas en "asumir responsabilidades".

Un día después del pulso abierto en el Gobierno, Sumar vuelve a la carga con este asunto. La semana pasada sus ministros presentaron, en un acto en el Ministerio de Derechos Sociales, un decreto sobre vivienda que invadía las competencias socialistas, con una amplia batería de medidas. Unas propuestas a las que el PSOE, se quejan los de Yolanda Díaz, no ha contestado.

En este escenario, en el ala socialista del Gobierno cierran filas en torno a Rodríguez, que admitía haber hablado este mismo miércoles con el presidente, Pedro Sánchez, aunque sin desvelar el contenido de la conversación.

Defensa del PSOE

Mientras, distintos ministros del PSOE salían a defender a la titular de Vivienda. "Tiene todo el apoyo y todo el respeto de todos los miembros del Gobierno", defendió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso. "La ministra Rodríguez tiene todo mi apoyo", insistió la también ministra de Hacienda, que aseguró que es "la primera vez" que la vivienda "está en el punto número uno de la agenda política".

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, describió como un "error" la petición de dimisión de Sumar, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que es "una magnífica ministra". Óscar López, titular de Transformación Digital, no la mencionó expresamente pero aseguró que el trabajo del Gobierno sobre vivienda es "extraordinario" después de "muchos años" sin "actuar".