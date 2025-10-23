El exgerente del PSOE rechaza explicar en el Senado los pagos en metálico a Ábalos antes de declarar en el Supremo

El gerente del PSOE con José Luis Ábalos de secretario de Organización, Mariano Moreno Pavón, que ahora preside la empresa pública Enusa, ha rechazado explicar este jueves los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado sobre el caso Koldo antes de declarar como testigo ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

"Por respeto al Tribunal Supremo daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí. Una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas sobre mi etapa como gerente del PSOE", ha zanjado Moreno Pavón.

En este sentido, el exgerente socialista recordó que el pasado 15 de septiembre, "hace poco más de un mes", compareció "en esta misma comisión de investigación. La prueba inequívoca de mi voluntad de colaboración es que en aquella cita se me convocó en calidad de presidente de [la empresa pública] Enusa, pero los distintos grupos solicitaron poder formularme preguntas respecto a mi cargo de exgerente del PSOE, y fui yo mismo quién no obstaculizó ni puso impedimiento a responder a dichas preguntas [...]. Por lo tanto no hay ningún género de dudas sobre mi compromiso de colaboración con esta comisión", completó.

Citado como testigo

El pasado lunes, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente citó para el 29 de octubre como testigos a Mariano Moreno Pavón y a la secretaria del Área de Organización socialista Celia Rodríguez Alonso en relación a los supuestos gastos de representación en metálico en la etapa de Ábalos.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 3 de octubre sobre el patrimonio del exministro de Transportes, que fue entregado al juez Puente, alude a una cadena de mensajes que apuntan a la supuesta supervisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el 30 de junio, y del entonces gerente socialista en un pago de 2.000 euros en metálico que se habría realizado al chófer de Ábalos.

"El 26 de junio de 2019 Koldo García y [su expareja] Patricia Úriz conversaron sobre los detalles de la entrega [de dinero]. Según se desprende de los mensajes intercambiados, la materialización de la misma habría estado supeditada a una conversación entre Ábalos -secretario de Organización del PSOE-, o Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial del PSOE- con Mariano Moreno Pavón, en ese momento gerente del partido", dice de forma literal el documento policial.

Ámbito "profesional"

En una declaración como testigo en sede judicial, el ex secretario de Organización Santos Cerdán, al ser interpelado sobre qué relación mantenía con el exgerente Moreno Pavón, Cerdán la circunscribió al ámbito "profesional". Al preguntarle sobre si este le había comunicado sus quejas sobre los gastos que estaban presentando distintos miembros del PSOE, el ex secretario de Organización zanjó: "Yo no tenía ninguna responsabilidad, ni con las facturas ni con los gastos, y evidentemente el señor [José Luis] Ábalos entonces era el secretario de Organización, y era superior a mi cargo, y yo no tenía ninguna responsabilidad".

Archivo - El presidente de Enusa, Mariano Moreno Pavón (c), llega a comparecer en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Un mensaje interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE.

Facturas "separadas"

Uno de los mensajes interceptados por la UCO en los teléfonos de los integrantes de la trama apunta a que Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE. "Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147,85. euros; gastos José Luis Ábalos 3.743,15 euros. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431,35 euros: Total: 4.459,65 euros Tuyos", indica al entonces asesor el 18 de diciembre de 2018 Celia Rodríguez Alonso, secretaria adscrita al área de Organización del PSOE.

Ante la relevancia de los gastos adelantados por el asesor de Ábalos, la empleada de Ferraz llegó a asegurar: "Sí, menos los 431,35.... ¿de dónde lo sacas? Jajajaja. Por eso he puesto 4.459,65 tuyos. Más lo que te han dado esta mañana que no sé que es de cada uno....".

Esta tarde, a partir de las 16 horas intervendrá en la comisión de investigación la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco.