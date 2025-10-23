Feijóo culpa al Gobierno de "inaceptable injerencia" en la RAE
El Partido Popular acusó este jueves al Gobierno de cometer una "injerencia inaceptable en la autonomía" de Real Academia de la Lengua y le exige "respeto y rigor con las instituciones culturales".
Con el eco de la polémica por el enfrentamiento público de Luis García Montero con el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo señalan en un comunicado que "la Real Academia Española, institución cultural independiente de profundo arraigo social y prestigio internacional, ha sido atacada injustamente desde una institución pública como es el Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores".
"No se trata de una discrepancia técnica ni de una salida de tono personal", dicen desde Génova, sino que es "una injerencia inaceptable en la autonomía de una entidad esencial para la proyección y unidad del español. Lejos de lo que pudiera parecer, lo sucedido no representa un hecho aislado, sino una tendencia".
El PP advierte de que "hoy es la Real Academia de la Lengua. Ayer fue la Real Academia de la Historia. Antes, el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América, cuyos discursos museológicos fueron revisados por un comité político y politizado. Mañana podría ser la Biblioteca Nacional, cuya actuación cuestiona el propio Ministerio de Cultura".
Por todo ello, entienden que "hay una estrategia que consiste en intervenir, homogeneizar y reescribir desde despachos políticos lo que debería protegerse con distancia, rigor y libertad" y defiende que "esta deriva debe frenarse".
