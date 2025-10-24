El Consejo General del Poder Judicial cubre 21 de las 31 plazas vacantes del Tribunal Supremo
EP
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cubierto 21 de las 31 plazas vacantes en el Tribunal Supremo, incluyendo algunas de las existentes en la Sala Primera, la Sala Tercera, y la Sala Cuarta, según apuntan a Europa Press fuentes jurídicas.
Las citadas fuentes detallan que, de las 21 plazas cubiertas, 14 se corresponden a la Sala Tercera, 6 a la Sala Cuarta y 1 de ellas a la Sala Primera.
El órgano de gobierno de los jueces también ha acordado el nombramiento de plazas de la jurisdicción militar, de las audiencias provinciales y en distintas salas de laboral o contencioso-administrativo de Tribunales Superiores de Justicia con candidato único.
El CGPJ tenía pendiente cubrir estas y otras vacantes en la cúpula judicial que dejó el anterior bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, porque sus vocales no podían hacer nombramientos discrecionales mientras estaban en funciones por una reforma aprobada en 2021.
En la lista aún figuran cuatro plazas clave: las presidencias de las salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social del Supremo, todas menos la de la Sala de lo Militar.
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El conductor que se fugó de la Policía en Zaragoza dio positivo en alcohol y drogas
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Estos son los bares heavys que sobreviven en Zaragoza