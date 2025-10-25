Mayorías parlamentarias
Esteban (PNV) considera que la retirada del apoyo de Junts debilitaría al Gobierno pero no implicaría su caída inmediata
El dirigente jeltzale sostiene que no hay una mayoría alternativa para sacar adelante una moción de censura
El líder del PNV, Aitor Esteban, considera que la posible decisión de Junts de retirar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez no implicaría su "caída mañana por la mañana". Eso sí, el dirigente jeltzale, uno de los socios más fiables del Ejecutivo, ha admitido que sí dejaría al Gobierno en una posición de debilidad, ya que no contaría con la mayoría del Congreso para seguir legislando.
En un encuentro con el Ipar Buru Batzar en Heleta (Francia) para preparar las elecciones francesas, Esteban ha asegurado que en España existe un "bloqueo constitucional", ya que no hay, por el momento, una mayoría alternativa a la del bloque de la investidura. En este sentido, ha recordado que el sistema constitucional español exige una moción de censura constructiva, "pero no hay una mayoría alternativa para llevar eso adelante" y, por lo tanto, "es muy difícil".
"Hay un partido que supuestamente estaba en esa mayoría de apoyo que sistemáticamente viene negando el voto, que es Podemos. Ahora, en su caso, que tampoco sabemos qué va a pasar exactamente con la posición de Junts, podrían ser dos", ha señalado. A su juicio, si los posconvergentes deciden el lunes romper sus relaciones con Sánchez, esto "debilita" todavía más la posición del Gobierno. Será este domingo cuando se reuna primero el nucleo duro posconvergente para trasladar una propuesta al resto de la Ejecutiva el lunes.
Una de las consecuencias directas sería la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura, algo que Esteban considera "bastante inaudito", aunque no cree que esto "quiere decir que el Gobierno vaya a caer mañana por la mañana". El presidente del PNV también ha adelantado que ante un posible escenario en el que pierda la mayoría del Congreso, Sánchez "tomará la decisión de ir a unas elecciones si la toma, no porque le obliguen los demás, sino porque demoscópicamente verá que, en un momento determinado, ya es insostenible y le convenga ir".
