Turull pide a los cargos de Junts estar "preparados": "Vienen momentos complicados"

"Tenemos que estar preparados porque vienen momentos complicados". Es el aviso que ha lanzado el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante la convención municipalista del partido celebrada este sábado para poner en marcha la maquinaria de las próximas elecciones municipales. Turull se ha pronunciado así a las puertas de la cumbre que la formación celebrará en Perpinyà para decidir si retira -y cómo- su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso. El posconvergente ha reconocido un "contexto extraordinariamente difícil" y con "muchas amenazas al frente" y ha emplazado a sus alcaldes a dar su "mejor versión".