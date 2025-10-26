Sánchez toma la palabra en clave electoral en plena crisis con Junts y antes de comparecer en el Senado

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, participa este domingo en un acto en Castilla y León para arropar al candidato socialistas a las elecciones autonómicas. El jefe del Ejecutivo intervendrá en el acto a cinco días de tener que acudir al Senado para dar explicaciones sobre el caso Koldo. Este sábado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le avisó de que diga la verdad o no en esta comparecencia acabará teniendo que ir a los tribunales.

A esto se suma que este mismo domingo se reúne el núcleo duro de Junts para decidir sobre la relación con el Gobierno de España. Será este lunes cuando trasladen la propuesta a la ejecutiva del partido y hagan pública su decisión. Todo apunta a que los posconvergentes podrían retirar el apoyo a Sánchez al considerar escasos los avances en algunas de las materias que acordaron con el presidente del Gobierno de cara a la investidura de 2023. Así, Sánchez podría comenzar la semana con un duro golpe que le dejaría sin el respaldo de la mayoría de la Cámara Baja.