El presidente de la Diputación de Valencia no se descarta como candidato a la Generalitat por el PPCV

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó, no se descarta para encabezar la candidatura popular para las próximas elecciones autonómicas, que no tienen una fecha clara. Es uno de los titulares, por omisión, que ha dejado este lunes.

¿Candidato a la Generalitat?

Tras un fin de semana de alto voltaje, con más de 50.000 valencianos pidiendo en las calles la salida del president Mazón, y con importantes novedades sobre su agenda en la tarde del 29 de octubre, Mompó tenía hoy una cita importante: se presentaba en sociedad en una conferencia en Nueva Economía Fórum, donde ha expuesto su visión sobre la política y su modelo de gestión en la corporación provincial, donde gobierna con Ens Uneix, cuya diputada y vicepresidenta Natàlia Enguix ha sido su presentadora, un gesto simbólico.

Mompó, en el turno de preguntas, ha sido claro, no siéndolo: ¿se ve de candidato a la Generalitat en 2027? “Creo que hoy puedo decir que el cargo más bonito es el alcalde de Gavarda. El segundo más bonito, presidente de la diputación. A partir de ahí, qué pasará, no tengo ni idea. ¿Dónde estaré? Donde esté, estaré defendiendo los intereses de los valencianos”, ha dicho, sin descartarse. “Yo soy alcaldesa y voy a seguir siendo alcaldesa”, ha dicho más tarde María José Catalá.

Mazón, Mompó y Catalá, antes de un mitin. / Levante-EMV

"El president deberá decidir qué quiere"

La situación en torno a Mazón se ha instalado en una anomalía permanente, en la que se cuestiona su futuro de manera continua. También sobre eso ha sido preguntado Mompó. “Los valencianos no decidimos cuando un presidente dimite. Sino qué presidente queremos. Y en un esfuerzo de responsabilidad ha ligado su continuidad a la reconstrucción. El president deberá decidir qué quiere hacer en el futuro. Si dependiera de mí, antes que Mazón caerían otros presidentes”, ha dicho.

Ha sido una de las pocas ocasiones en que Mompó ha nombrado a Mazón, en una conferencia en la que, sin llegar a exponer un programa de gobierno, sí ha mostrado su visión de la política.