Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Feijóo pide que "toda la energía que se dedica a politizar" la dana se centre en la "reconstrucción"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comenzó el día recordando el aniversario de la tragedia natural que azotó localidades en Valencia, y también en Castilla-La Mancha y Málaga.

"Hoy recordamos con profundo dolor a las víctimas de la DANA que se produjo hace un año en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía"

"Por supuesto a todos sus familiares y a quienes lo han perdido todo.

Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase sólo a la reconstrucción', expuso en su perfil de X el presidente popular.