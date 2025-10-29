En Directo
Minuto a minuto
Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados
M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi
La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.
Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.
Los Reyes y Sánchez saludarán a los familiares de las víctimas
Los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán esta tarde a los familiares de las víctimas de la dana en el funeral de estado organizado en el primer aniversario de la catástrofe.
Así lo han indicado a Efe fuentes del Ejecutivo que han señalado que así figura en el programa del funeral, en el que se señala que el saludo tendrá lugar en una sala adyacente después del saludo a las autoridades asistentes.
Los voluntarios un año después de la dana
La solidaridad de la dana sigue llegando cuando se cumple el primer aniversario de la catástrofe. Y es que tras una tragedia como la vivida, también encontramos historias positivas, la de personas que vinieron a ofrecernos su ayuda cuando más la necesitábamos. Es el caso de Naroa Urruchurtu, una joven de 24 años que vino desde Burgos el 11 de noviembre y se quedó durante tres meses en Catarroja y que ahora, un año después ha vuelto para comprobar por ella misma cómo avanza la situación, documertarlo, y volver a tender la mano a quien lo necesite. Nos encontramos con ella en el barrio Orba de Alfafar, al que acudió porque le dijeron que era "de los más afectados todavía" y quería comprobarlo. (Seguir leyendo)
Feijóo pide que "toda la energía que se dedica a politizar" la dana se centre en la "reconstrucción"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comenzó el día recordando el aniversario de la tragedia natural que azotó localidades en Valencia, y también en Castilla-La Mancha y Málaga.
"Hoy recordamos con profundo dolor a las víctimas de la DANA que se produjo hace un año en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía"
"Por supuesto a todos sus familiares y a quienes lo han perdido todo.
Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase sólo a la reconstrucción', expuso en su perfil de X el presidente popular.
Mazón realizará una declaración institucional a partir de las 10:30 horas
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, realizará una declaración institucional con motivo del primer aniversario de la riada del 29 de octubre de 2024 en el Palau de la Generalitat a partir de las 10.30 horas.
En la jornada de hoy se conmemora que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales en Valencia y decenas de miles de damnificadas. Un día que el Gobierno valenciano ha acordado que sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer año de la dana.
Presencia de las autoridades
Las principales autoridades del Estado estarán en este acto que presidirán los reyes y al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a casi todos sus ministros, todo el Ejecutivo valenciano, con el president Carlos Mazón al frente, y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero; la mayoría de presidentes autonómicos; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes generales (excepto Vox, que ha declinado) y los alcaldes de los 78 municipios afectados serán otras autoridades asistentes.
Homenaje a las 237 víctimas mortales
El acto solemne se ha concebido como un homenaje a la memoria de las 237 víctimas mortales que las inundaciones por la dana de hace un año dejaron en la Comunitat Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1), que se quiere que sean las protagonistas, y será conducido por la periodista valenciana Lara Siscar.
Los nombres de todas y cada una de las víctimas se escucharán en este funeral de Estado laico, donde también se guardará por ellas un minuto de silencio y los reyes les dedicarán una ofrenda floral, y habrá una parte musical con las interpretaciones 'Mont Vetlatori' de La Maria, 'El cant dels ocells' y el Adagio del 'Concierto de Aranjuez'.
Valencia acoge hoy el funeral de Estado por las víctimas de la dana
La ciudad de Valencia acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 este miércoles por la tarde, día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia, al que asistirán las principales autoridades del país y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos.
El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
- El pequeño pueblo de Huesca que es fiel a su tradición y le dice 'no' a Halloween: 'Gracias por no venir disfrazados
- Guillermo Mort, jefe de cocina aragonés, sobre el horario laboral en la hostelería: 'Trabajo 13 horas al día y acabo muerto
- La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros
- Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza