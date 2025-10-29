Caso Koldo
El sistema de pagos en el PSOE sorprende al juez: ¿El dinero lo recogía cualquier persona que le dijera Koldo, un motorista, quien fuera?"
La empleada que pagó con sobres explica al juez el sistema de liquidación de gastos en metálico de la Secretaría General del partido en tiempos de Ábalos
El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, se ha mostrado sorprendido por el sistema de liquidación de gastos que funcionó en la Secretaría de Organización del partido en tiempos de José Luis Ábalos, que ha llegado a calificar de "extraño," durante la declaración de la empleada Celia Rodríguez,. Esta mujer era la encargada de entregar al asesor del ministro, Koldo García, sobres con metálico para compensar desembolsos por adelantado.
"Si yo llamaba a Koldo, o venía Koldo, o llamaba a alguien, o mandaba a un mensajero…", ha llegado a señalar Rodríguez en un momento dado del interrogatorio, a cuya transcripción ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "¿Un mensajero?", responde el juez extrañado, a lo que la testigo responde: "Sí. O venían ellos, o un mensajero dejaba un sobre en la recepción de Ferraz para que pasaran a por él".
En este momento, el juez repregunta a la empleada: "¿Es decir, el dinero lo recogía cualquier persona que le dijera Don Koldo? Un motorista, Patricia, quien fuera", y esta le responde que "claro". Agrega que ella avisaba a Koldo o a su mujer, Patricia Úriz, se limitaba a decir cuando podáis mandáis a alguien a recogerlo”. Y yo lo dejaba abajo en la recepción". "Es un procedimiento extraño, no le pagaba Usted a la persona que había solicitado el dinero, sino a un mensajero", concluye el instructor de la causa en este momento de la declaración.
