Aznar: "El objetivo de la extrema derecha de Vox es acabar con el PP, el único partido constitucional"

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, presentó este jueves en Madrid, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, su último libro, ‘Orden y libertad’, publicado por La Esfera de los Libros. En un acto en la Fundación Rafael del Pino, presentado por el periodista de la Cadena COPE Jorge Bustos, Aznar ha vuelto a lanzar un duro ataque contra Vox, al que ha definido como una formación de “extrema derecha” cuyo único objetivo, a su juicio, sería “acabar con el PP”. El que fuera jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 ha descrito al partido que presidió durante quince años como el “único constitucionalista” que quedaría en España, categoría de la que ha excluido expresamente al PSOE.

Según el análisis que ha expresado ante un auditorio abarrotado, con la presencia de autoridades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia y de dirigentes actuales del PP como el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, “el actual presidente del Gobierno va al Parlamento y habla de un muro, y lo levanta. La extrema derecha dice: ‘yo quiero un muro, pero pintado por mí, para excluirles a ellos’. Yo no quiero muro, ninguno”, sentenció, aunque con una excepción: “Y si tiene que haber una valla es la que excluye a quien quiere cargarse la unidad de España o ir contra la Constitución, quien hace eso juega con fuego”. Y ante esa situación, señaló Aznar, no cabe “inhibirse” sino que “el que pueda hacer, que haga”, remarcó, repitiendo a propósito una frase que pronunció hace dos años, con motivo de las movilizaciones contra la ley de amnistía, y que desde entonces no ha parado de reprocharle la izquierda.

El expresidente defendió que en este momento "no hay materiales" para una moción de censura y menos en un escenario en el que Vox busca "acabar con la convivencia en España" como hace el PSOE y los "partidos populistas", por lo que ha apelado a la responsabilidad ciudadana de no inhibirse en unas próximas elecciones que, espera, "sean pronto", según recoge EFE. Porque alimentar el debate político con una hipotética moción de censura solo generaría "más desasosiego" e "impaciencia" y alimentaría "posiciones extremistas".

Las palabras de Aznar se produjeron después de la comparecencia de Sánchez en el Senado, a la que fue citado por el Partido Popular. De hecho, fue el propio Feijóo el que hace unas semanas anunció que sería llamado a la comisión de investigación durante una sesión de control. Pero después de la jornada de este jueves, el presidente del PP optó por el silencio y no hizo mención alguna a los ecos de los comentarios de Sánchez pese a que en el PP se mostraba satisfecho con el trascurso de la sesión.

Curiosamente, Aznar destacó en su intervención que un líder político debe ser prudente, además de tener "coraje, determinación y valor", condiciones que cree que reúne Feijóo, al que dijo que criticaría públicamente si alimentase la frustración ciudadana al intentar llevar al país a "un callejón sin salida" con una moción de censura.

Por último, el expresidente defendió que "los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores del destino de nuestro país, tenemos que intervenir. Esa es la responsabilidad ciudadana y eso se consigue en España desde posiciones centrales".