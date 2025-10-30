Pedro Sánchez: “Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado en la Comisión de Investigación del caso Koldo cualquier relación de su esposa con los pagos del Gobierno a Globalia: “Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa, eso lo dicen hasta incluso los informes de la Guardia Civil, de la UCO, que lo desestimaron de primeras, pero que para algunas formaciones políticas los informes de la UCO cuando les vienen bien son la Biblia, y cuando les vienen mal, pues dejémoslo a un lado", ha asegurado ante las preguntas de la senadora de Izquierda Confederal (Más Madrid) Carla Delgado Gómez.

Y entonces el presidente pasó a la ofensiva contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque sin citarla. Por eso aprovechó para preguntarse, de manera retórica: "¿Qué dirían ustedes de mí si mi Administración hubiera dado un millón de euros a determinada empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas”.

Delcy Rodríguez

Con respecto al viaje de la número dos del presidente venezolano Nicolás Maduro, Sánchez ha especificado que el momento de su visita "desconocía que tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo. En el momento que tengo conocimiento de ello y transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo español".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España) / Eduardo Parra - Europa Press

El líder de los socialistas también ha respondido al senador Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, a la pregunta de si su suegro había realizado pagos para su campaña en las primarias del PSOE: "Por supuesto que no", zanjó.

"En relación con el ‘lawfare’ [guerra jurídica], ha proseguido en su intervención Sánchez, "me parece que fue un senador del Grupo Parlamentario Popular quien dijo textualmente que así controlamos por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por tanto no seré yo, ni habrán escuchado de mi boca, ni de ningún responsable político ni institucional perteneciente a mi organización ese tipo de expresiones”.

Al reclamar el senador de Junts Eduard Pujol un poco más de concreción a su pregunta de si consideraba que estaba sufriendo 'Lawfare' en los casos de su mujer y de su hermano, Sánchez ha completado su opinión: “El pseudosindicato Manos Limpias pone una seria de denuncias que posteriormente son amplificadas por distintos partidos políticos, el Partido Popular y Vox, luego tenemos algunos pseudomedios digitales, algunas tertulias que propagan y expanden este fango; posteriormente tenemos mayorías, pues como esta [el Senado] que de repente nos ponen…, y efectivamente hay una amplia mayoría de jueces que cumple con su trabajo, pero por desgracia y también he dicho públicamente, hay una minoría, minoritaria, que efectivamente hace política de sus casos judiciales”.

La gerente del PSOE

La comparecencia del presidente del Gobierno se produce después de que la gerente socialista Ana María Fuentes reconociera en el interrogatorio que le realizó el senador del PP Gerardo Camps que el PSOE hasta 2021, cuando cesó José Luis Ábalos como secretario de Organización, no comprobaba con qué fondos, en metálico o desde una cuenta bancaria, abonaban los gastos adelantados por el exministro de Transportes, Koldo García o Santos Cerdán y que después les devolvía la formación política liderada por Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' / Eduardo Parra - Europa Press

En concreto, un total de 126.858 euros fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización, que encabezaba José Luis Ábalos hasta julio de 2021 y que según los testigos gestionaba Koldo García. Otros 30.797 euros se destinaron a reembolsar gastos de Santos Cerdán; 19.638 euros de Ábalos y 11.291 euros del exasesor de Transportes.

No se controlaba, según el juez

En la declaración como testigo del exgerente Mariano Moreno Pavón, ahora presidente de la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, el juez que investiga en el Tribunal Supremo el caso Cerdán-Ábalos, Leopoldo Puente, se sorprendió de la actuación de los socialistas: "Si Ábalos reclamaba unas cantidades, ¿el control era que lo reclamaba Ábalos? Eso no es un control", dijo el magistrado, para después completar que no le parecía "un control muy efectivo".

Al completar el exgerente que el que pasaba el gasto, Ábalos o el propio Koldo García en nombre del exministro, no tenían superiores en la Secretaría de Organización que pudieran autorizar los gastos, pues "eran los máximos responsables" del área, el magistrado Puente destacó el hecho de que en la Administración de la formación política no se exigiera una justificación de cómo se habían realizado los abonos: "Esto parece que no lo hacían", dijo el instructor, para concluir que la actuación del PSOE en este caso no le parecía que fuera un verdadero control.