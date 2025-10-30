Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navarra

Disturbios en la Universidad de Navarra por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido

Ante la anunciada presencia del activista en el campus, había decidido el cierre de sus edificios y la suspensión de su actividad desde las 15:00 horas

El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges

El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges / Jesús Diges / EFE

EFE

Pamplona

El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios.

Ante la anunciada presencia de Vito Quiles en el campus, la Universidad de Navarra había decidido el cierre de sus edificios y la suspensión de su actividad desde las 15:00 horas.

No obstante, al campus universitario, donde se había desplegado un fuerte dispositivo policial, ha llegado un grupo de medio centenar de personas contrarias al acto y otro grupo más reducido de jóvenes seguidores del activista político.

La Policía Nacional ha formado un cordón de agentes entre ambos grupos, que han quedado separados por unos veinte metros. Los jóvenes contrarios al acto, cuyo número ha ido en aumento progresivamente, han recorrido el campus coreando gritos como "Fuera fascistas de nuestras calles", lanzando objetos y encendiendo bengalas.

Esto ha provocado la intervención de los agentes de la Policía Nacional, que han hecho uso de material antidisturbios.

Los jóvenes que han protagonizado estos incidentes se han desplazado entonces al barrio de Iturrama, donde han proseguido los enfrentamientos con la Policía. Se han volcado contenedores y varios de ellos han sido incendiados y se han lanzado botellas y otros objetos a los agentes.

Los disturbios continúan en este momento en Pamplona, donde según fuentes policiales no consta de momento ninguna detención relacionada con estos hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
  2. Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: "¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!"
  3. Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
  4. Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: 'Estamos hartos
  5. Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
  6. Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
  7. La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe
  8. La Mutilvera, antes de recibir al Real Zaragoza: 'Se viene algo absolutamente histórico

Disturbios en la Universidad de Navarra por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido

Disturbios en la Universidad de Navarra por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Ocultura analiza las caras ‘malditas’ que Goya pintó para la posteridad

Ocultura analiza las caras ‘malditas’ que Goya pintó para la posteridad

Toda la plantilla del Real Zaragoza ha debutado: el 'casting' llega a su fin

Toda la plantilla del Real Zaragoza ha debutado: el 'casting' llega a su fin

Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón

Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón

El Casademont U22 recibe en el Siglo XXI al Unicaja

El Casademont U22 recibe en el Siglo XXI al Unicaja

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

La Generalitat niega "la contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena con colillas de cigarros, escombros y salpicaduras

La Generalitat niega "la contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena con colillas de cigarros, escombros y salpicaduras
Tracking Pixel Contents