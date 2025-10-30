Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso de juristas

Felipe VI reivindica el papel de la justicia constitucional como "último baluarte del Estado de derecho"

El Monarca afirma que las normas fundamentales son incompatibles con "el extremismo, el radicalismo, el odio y la intolerancia"

Felipe VI, este jueves, interviene en la clausura de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.

Pilar Santos

Madrid

La sexta Conferencia Mundial de Justicia Constitucional ha reunido esta semana en Madrid a presidentes y representantes de 124 tribunales, cortes y consejos de todos los continentes para "promover el Estado de derecho, la democracia y la jurisdicción constitucional con el objetivo de impulsar estrategias sólidas que garanticen un futuro sostenible y justo". Felipe VI clausuró el encuentro este jueves por la tarde con una breve intervención en la que defendió el papel de esos tribunales como garantes de la democracia y la convivencia. “La justicia constitucional garantiza nuestra libertad, nuestras libertades: es el último baluarte en la defensa del Estado de derecho”, afirmó ante más de 300 juristas de todo el mundo.

El Monarca aprovechó el foro para reivindicar los valores que inspiran la Constitución española de 1978 y para situar la protección de los derechos humanos como el eje de las democracias contemporáneas. Recordó que el contenido de las constituciones democráticas “es incompatible con el extremismo, el radicalismo, el odio y la intolerancia”, y subrayó que en un mundo “turbulento” las normas fundamentales deben servir como “cimiento ético” de la vida en sociedad.

Multilateralismo e inteligencia artificial

En un discurso con marcado acento internacional, Felipe VI -en inglés- advirtió de los retos globales que afrontan las futuras generaciones: la preservación del orden multilateral nacido tras la segunda guerra mundial, la gestión ética de la inteligencia artificial y la defensa del medioambiente. “Si les fallamos, habremos fracasado como sociedad”, alertó al referirse al cambio climático.

El jefe del Estado también destacó la importancia de la cultura y de la lengua española como elementos de cohesión y de proyección exterior, en vísperas de la cumbre iberoamericana que Madrid acogerá el próximo año. Citó a Cervantes para concluir su intervención: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”.

