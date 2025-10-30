En Directo
Minuto a minuto
Comisión del caso Koldo, en directo: Sánchez: “El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia”
El presidente del Gobierno comparece en el órgano de la Cámara Alta, donde el PP le interrogará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.
Sigue aquí en directo la última hora de la declaración de Pedro Sánchez.
Miguel Ángel Rodríguez
“En ese marco de financiación absolutamente regular, estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos contra facturas”, ha reconocido Sánchez, admitiendo haber recibidio liquidacion de gastos en efectivo. No obstante, ha dicho que estas cantidades nunca fueron superiores a los 1.000 euros: “En absoluto”.
Miguel Ángel Rodríguez
Primer rifirrafe en la comisión
Pedro Sánchez y la senadora de UPN Mar Caballero protagonizan el primer rifirrafe de la comisión cuando la parlamentaria ha rechazado en varias ocasiones las respuestas que le estaba ofreciendo el presidente del Gobierno sobre si había recibido sobres con dinero en efectivo del PSOE.
Miguel Ángel Rodríguez
“El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia”
“El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia”, ha asegurado Pedro Sánchez a la primera pregunta sobre si ha recibido alguna vez dinero en sobres del PSOE.
Miguel Ángel Rodríguez
Arranca el primer interrogatorio
La senadora de UPN, María del Mar Caballero, arranca con el primer interrogatorio al presidente del Gobierno. La parlamentaria, que forma parte del grupo mixto, tendrá 50 minutos para preguntar a Sánchez, aunque parte de este tiempo deberá compartirlo con el senador de Vox Ángel Gordillo, del mismo grupo parlamentario.
Miguel Ángel Rodríguez
El presidente de la comisión, Eloy Suarez (PP), recuerda a Sánchez que el artículo 502 del Código Penal recoge la prohibición de “faltar a la verdad” en las comisiones de investigación.
May Mariño
Comienza la sesión de la comisión de investigación
Miguel Ángel Rodríguez
Sánchez llega a la comisión
Pedro Sánchez entra en la sala Clara Campoamor para comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo. Será el segundo presidente del Gobierno en activo que dé explicaciones en activo ante una comisión de las Cortes Generales. El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2004, en una comisión sobre los atentados de Atocha del 11M.
Seguridad reforzada en el Senado
La Policía ha reforzado la seguridad en el entorno del Palacio del Senado, mientras al interior del edificio van llegando senadores e informadores, así como los altos cargos que van a acompañar a Sánchez en su declaración.
La comparecencia se celebrará en la Sala Clara Campoamor, a la que no se permite el acceso de redactores de la prensa, y se prevé que se extienda durante unas cinco horas, ya que cada grupo parlamentario dispone de 50 minutos como máximo -entre preguntas y respuestas- para interrogar a Pedro Sánchez.
Mariano Alonso Freire
Génova ultima su gran baza parlamentaria contra Sánchez
Si cuando Alberto Núñez Feijóo desembarcó en la política nacional, hace ya más de tres años, el Senado fue el único refugio que encontró para confrontar abiertamente con Pedro Sánchez y hacerle oposición en el ámbito parlamentario -pues no era aún diputado en el Congreso, pero sí pudo ser nombrado senador por designación del Parlamento de Galicia- este jueves, paradojas del destino, la Cámara Alta será donde el líder del Partido Popular (PP) se juegue buena parte de la legislatura, pero por persona interpuesta.
La comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación sobre los casos de corrupción que los populares han impulsado aprovechando su mayoría absoluta en la cámara de representación territorial, algo inédito en la democracia española, con la única excepción de la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del Congreso sobre los atentados del 11-M en el año 2004, es una oportunidad única para el PP de poner contra las cuerdas a Sánchez. (Seguir leyendo)
May Mariño
Llega Pedro Sánchez al Senado
El presidente del Gobierno llegó al Senado minutos antes de las nueve de la mañana para comparecer ante la comisión que investiga el denominado Caso Koldo.
Fue recibido por el ministro Félix Bolaños, el secretario de Estado para las Cortes, Rafael Simancas, y el director general de relaciones institucionales de Moncloa, Iván Yustos, en el acceso principal por la Plaza de la Marina.
