Comisión del 'Caso Koldo'
El PP cree que Sánchez intenta evitar una respuesta que sea susceptible de falso testimonio
Madrid
Antes de su turno de interrogatorio a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) ya ha trasladado su primera valoración sobre la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del presidente del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo ven al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE "profundamente incómodo" y, además, "pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
- Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
- Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: 'Estamos hartos
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe
- La Mutilvera, antes de recibir al Real Zaragoza: 'Se viene algo absolutamente histórico
- La crónica del Bakken Bears-Casademont Zaragoza: los osos se comen al león (90-78)