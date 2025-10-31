Gestión de la dana
Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP
EFE
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "no tiene ningún futuro político" y que la única duda es si va a dimitir, le va a apartar su partido, o si serán los valencianos los que le pongan "de patitas en la calle".
Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE recogida por EFE, en la que ha lamentado que el PP haya hecho coincidir la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado con el aniversario de la dana.
"No hay ninguna duda de que el señor Mazón no tiene ningún futuro político", ha destacado Bolaños al ser preguntado por la comparecencia que el president de la Generalitat ha anunciado para los próximos días.
La única duda -ha dicho- es si va a ser una decisión suya. "Yo estoy convencido de que también en el PP, si tenían alguna duda, el miércoles salieron de ella", ha señalado en alusión a las críticas de las víctimas a Mazón durante el funeral por el aniversario de la dana.
"La duda es si va a dimitir él, si va a ser su partido el que le aparte o si van a ser los valencianos los que le pongan de patitas en la calle. Esta es la duda, porque el que no tiene futuro es evidente", ha zanjado.
Sobre el funeral, ha indicado que quedó demostrado que la presencia en la Presidencia de la Generalitat del señor Mazón provoca dolor a las víctimas.
"Hay muchos motivos para que el señor Mazón presente su dimisión... faltó a la verdad, tuvo una actuación muy, muy negligente, pero más allá de eso, el motivo fundamental que yo añado para que este señor abandone y dé un paso a un lado es que su presencia causa dolor a las víctimas", ha subrayado Bolaños.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: '¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: 'La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo
- Un regalo del cielo. La crónica del Mutilvera-Real Zaragoza (1-3)
- El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
- Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)