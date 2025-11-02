Los familiares de las víctimas se concentran ante la Generalitat valenciana y creen inminente la dimisión de Mazón: "Será un día antes o después"

Cuestión de horas. Los familiares de las víctimas y las asociaciones de víctimas consideran que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat es cuestión de horas. "Será un día antes o después", asegura Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana. Mientras que el PP guarda silencio sobre el futuro del hasta ahora presidente de la Generalitat, las puertas del Palau de la Generalitat se han convertido en el escenario de la última protesta contra Mazón por su gestión del 29-O.

Desde última hora de la tarde, y a medida que avanzaban las informaciones sobre los diferentes escenarios ante la salida de Carlos Mazón, familiares de víctimas y personas se han ido concentrando frente al Palau de la Generalitat con pancartas y fotos de algunos de los 229 fallecidos por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Mientras el Partido Popular seguía deshojando la margarita del futuro político de Carlos Mazón y quién puede ser su sucesos, decenas de personas, en gran parte familiares de fallecidos por la dana del 29 de octubre, se han ido congregando a las puertas del Palau de la Generalitat para una concentración-protesta improvisada. Portan fotografías de sus familiares, así como carteles pidiendo la dimisión del president.

"Hemos conseguido, más de 365 días después, que el nada honorable dimita, no sabemos en qué condiciones, si un día antes o después, pero que se vaya", afirmaba Rosa Álvarez, de la Asociación víctimas de la dana. Por otro lado, otra de las manifestantes pedía que "detrás de Mazón se vaya todo su Consell, son igual de culpables", afirmaba. En este sentido, también hay quien criticaba que "ha sido un apoyo vergonzoso del PP a Mazón"