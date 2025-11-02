Futuro del 'president' valenciano
Feijóo y Mazón mantendrán una conversación en las próximas horas para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"
"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana", ha adelantado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra
EP
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar", ha manifestado Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.
El presidente de la Generalitat --que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra-- aseguró el jueves que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas en el funeral de la Dana. La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido.
De hecho, esa posible salida del 'president' ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales -- Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.
