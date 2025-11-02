Mazón anunciará este lunes qué ha decidido tras hablar varias veces con Feijóo
El "president" ha mantenido hoy varias conversaciones con Feijóo sobre su posible salida de la Generalitat
Voro Contreras
La crisis política abierta en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana por el futuro del president, Carlos Mazón, parece que ya tiene un horizonte más despejado. Tanto es así que fuentes del PP valenciano han anunciado que a lo largo del lunes, el presidente de la Generalitat informará en comparecencia pública sobre su futuro tras haber mantenido hoy varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
El anuncio se produce tras una intensa jornada de negociaciones en la que, lejos de intentar atajar las grietas abiertas tras el funeral de Estado, con los insultos de las víctimas a Mazón, y el anuncio de un periodo de reflexión, Génova ha añadido este domingo un punto extra de incertidumbre.
Fue la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien sobre el mediodía del domingo aseguraba que el líder del partido conservador, Alberto Núñez Feijóo, hablaría a lo largo del día con Mazón, «sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana». Todo el mundo daba por hecho, pues, que la margarita se acabaría deshojando este fin de semana. La operación salida de Mazón, sin embargo, seguía sin concretarse al cierre de esta edición con todos los escenarios posibles sobre la mesa.
Desde el PP en la Comunitat Valenciana han confirmado que en el marco del proceso de reflexión que el President de la Generalitat y Presidente del PPCV anunció el pasado jueves, ha mantenido varias conversaciones a lo largo de hoy con el Presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Fuentes del entorno de Mazón aseguraban hace unos minutos que la conversación entre Génova y el "president" sobre cómo ejecutar su salida de la Generalitat y cómo sustituirle, continuará este lunes.
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
- Cinco jóvenes se refugian en clase tras empotrar un coche robado en Zaragoza
- Imanol Idiakez: 'El Zaragoza necesita una profunda reflexión para construir un proyecto de verdad con bases sólidas
- El todólogo Gabi Fernández y los palos en las ruedas de Rubén Sellés y del Real Zaragoza
- Okupan un local del Gobierno de Aragón en pleno centro de Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Real Madrid: todo es poco ante Tavares y compañía (83-95)
- Estos son los supermercados y centros comerciales de Zaragoza que abren este 1 de noviembre