La operación salida de Mazón y la jugada a tres bandas: Catalá, Pérez Llorca y Mompó en los puestos clave

La conversación anunciada por Cuca Gamarra entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón a lo largo de este domingo servirá, con toda probabilidad, para dar oficialidad a la operación salida de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Según varias fuentes consultadas por Levante-EMV, el punto de fricción en estos momentos estaría en las peticiones de Mazón, que Feijóo no comparte plenamente. Mientras Mazón reclamaría un anticipo electoral a pesar de perder el aforamiento, Feijóo apostaria más por un periodo de interinidad, según estas fuentes. Una opción pasaría por una jugada a tres bandas, con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el síndic en las Corts y números dos del PPCV Juanfran Pérez Llorca y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Se repartirían la jefatura de una gestora, la presidencia interina dd la Generalitat y la candidatura en los próximos comicios.

Un punto determinante sería la capacidad de Mazón de articular o tener poder de decisión en el día después. La continuidad parece descartada en cualquier caso, tras una semana en la que el cerco judicial se ha estrechado y el funeral de Estado dio un potente altavoz a la indignación de las víctimas. Las presiones a Feijóo para acabar con la “situación insostenible” se redoblaron ayer sábado desde varios dirigentes populares valencianos, tras la comida entre Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez el pasado viernes con Perez Llorca. Aunque la apuesta preferida de Génova es la de Catalá, es Mompó quien ha movido ficha en los últimos días. A nadie se le escapa que la investidura de Pérez Llorca sin ir a elecciones requiere del acuerdo con Vox.

La comisión del Congreso que investiga la gestión del 29-0, con 229 muertos, arranca esta semana y supone otro momento crítico para Mazón. Un total de 13 representantes de las víctimas volverán a rememorar lo sucedido y a exigir responsabilidades. Se ha acordado un formato especial sin interrogatorio por lo que podrán hablar una media hora cada representante. La comisión, por tanto, ha preferido evitar el clásico interrogatorio de preguntas y respuestas. Los afectados desfilarán ante la comisión un día después de que lo haga la periodista Maribel Vilaplana, que este lunes podría arrojar mucha luz sobre la famosa sobremesa que tuvo a Mazón alejado del Cecopi en las horas más críticas de la catástrofe.

Críticas del PSPV y Compromís

La oposición sigue presionando para que el jefe del Consell, Carlos Mazón, dimita y convoque elecciones tras esta semana de alto voltaje político en la Comunitat Valenciana cuando se ha cumplido un año de la barrancada y tras los insultos al president de la Generalitat Valenciana durante el funeral de Estado. En este sentido, el PSPV considera que la etapa política de Mazón, "ya está en tiempo de descuento" y cree que al jefe del Consell "se le acaban las excusas para no dimitir", en el marco de una semana que consideran "clave para el futuro político y judicial" del jefe del gobierno valenciano.

En este sentido, el portavoz socialista en las Corts, José Muñoz, afirmaba el sábado que al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "le crecen los problemas". "Si alguien en España duda todavía de la responsabilidad política de Mazón en la dana, esta semana saldrá de dudas", espeta.

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, sigue reprochando las "luchas internas" del PP y tacha de "espectáculo absolutamente lamentable" el debate sobre "quién quieren que sea el nuevo Mazón", al tiempo que reclama también elecciones autonómicas.