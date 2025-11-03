"Ya no puedo más" y las otras frases de la despedida de Mazón

Carlos Mazón se marcha. Lo ha hecho este lunes con un discurso en el Patio Gótico de la Generalitat Valenciana. El presidente ha reconocido por primera vez y sin matices errores propios, como no haber cancelado su agenda la tarde del 29 de octubre. También ha pedido perdón por esos fallos. Ha protagonizado un discurso en que se ha presentado como víctima de la mala gestión de las agencias estatales CHJ y Aemet, ha reivindicado su trabajo y su relato político sobre la dana y ha cargado duramente contra Pedro Sanchez, el Gobierno y la izquierda.

Estas son las frases más destacadas del discurso de Mazón:

-“Ha habido vivido momentos insoportables para mí pero sobre todo para mi familia. Ya no puedo más”.

-“Espero que cuando baje el ruido la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona”.

-“Queríamos ayuda, la pedimos y no la recibimos”.

-"Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida".

-“Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho: calculamos más de tres años en reparar lo que hemos conseguido hacer en meses”.

-“Todo este despliegue lo estamos haciendo solos, sin una aportación a fondo perdido".

-"Hoy es el primer día como excepción que haré referencia a mi persona".

"Tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores, crispados y en ocasiones crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada".

-“Es momento de reconocer los errores propios. Y quiero enunciarlos expresamente”.

-"Los dias posteriores descubirmos que nos quisieron dejar solos por estrategia politica".

-"Yo debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hasta allí".

-"Permiti que se estableciera en el imaginario la idea de un presidente ajeno a la emergencia esa tarde".

-"Cometí errores los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida".

-"He pedido perdón y lo vuelvo a repetir pero ninguno fue por calculo político o mala fe".

"Más allá de errores que reconozco sin ambages, han intentado convertir en deporte nacional llamarme asesino. No han escatimado en mentiras ni en presupuesto".

-"El adn de la izquierda: aprovechar la muerte y la tragedia para hacer política".

-"Yo no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones".

-"Mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre".

-"Me dirijo también a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat".

-"Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo".

-"El Gobierno ha negado herramientas solo para dañarnos politicamente".