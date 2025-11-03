En Directo
Minuto a minuto
En directo | El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado
El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.
Cristina Gallardo
A juicio de la defensa, sólo el "prejuicio" del juez Hurtado de que el fiscal había sido partícipe puede explicar que en su auto de procesamiento incluyera que García Ortiz actuó a por órdenes de Presidencia del Gobierno, sin que se hubiera realizado ninguna diligencia al respecto.
Ángeles Vázquez
"Un proceso injusto en su conjunto"
“El fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto”, argumenta Castro en defensa de García Ortiz. Sostiene que la instrucción se inició con la idea de que el investigado era culpable y se centró “en la búsqueda de pruebas contra el fiscal general del Estado”, lo que privó de defensa. “La desidia del instructor” impidió analizar qué más personas pudieran haber tenido acceso al correo objeto de acusación.
Ángeles Vázquez
Todo el material recogido pertenece a disposición del instructor, sin que se haya devuelto o eliminado lo innecesario. Se produjo una vulneración frontal y grave del artículo 8 de la Declaración de Derechos Humanos, por lo que debe anularse, incluidos lo informes de la UCO hechos a partir de ese material. En esos informes se constataba que el fiscal general había procedido a borrar sus cuentas y su móvil.
Ángeles Vázquez
“El instructor dio vio libre para copiar toda la información de todos sus dispositivos o en cualquier repositorio sin aplicar ningún filtro para que el equipo policial copiara materiales privados”, señala la exabogada general del Estado para sostener las vulneraciones de derechos que a su juicio ha sufrido García Ortiz.
El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado
El fiscal general del Estado ha respondido con un escueto “no” a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, de si se considera "responsable" de los hechos por los que está acusado por los que se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel. De este modo, y tras la lectura de los hechos que se le imputan a García Ortiz por parte de la secretaria judicial, ha dado comienzo el juicio que por primera vez en democracia sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles, que sigue ostentando el cargo porque ni se ha apartado del cargo ni ha sido suspendido. Lee la noticia completa.
