Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en la Generalitat Valenciana

Directo | Mazón dimite sin convocar elecciones y se queda de diputado

Carlos Mazón hace una declaración institucional en el primer aniversario de la dana.

Carlos Mazón hace una declaración institucional en el primer aniversario de la dana. / Miguel Ángel Montesinos

Diego Aitor San José

Valencia

El presidente Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents