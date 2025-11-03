Crisis en la Generalitat Valenciana
Directo | Mazón dimite sin convocar elecciones y se queda de diputado
Diego Aitor San José
Valencia
El presidente Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- El Real Zaragoza, sin premio en otro partido de crecimiento frente al Deportivo (0-2)
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Lendoiro: 'Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- La crónica del Casademont Zaragoza-Real Madrid: todo es poco ante Tavares y compañía (83-95)
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza