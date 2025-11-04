La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"

La jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha relatado este martes en el Tribunal Supremo, durante la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, la preocupación que le suscitó la tarde del 13 de marzo de 2024 el mensaje que difundió a la prensa Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este mensaje se informaba de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador --incurso en una causa por delito fiscal--, y que el pacto se había frenado por "órdenes de arriba", lo que se entendía que apuntaba al propio García Ortiz.

A juicio de la responsable de prensa, ello "extendía una sombra sospecha" sobre una supuesta falta independencia Fiscalía" con el objetivo de tender "una trampa" al empresario, "para hacerle pasar de inocente a culpable", por lo que en este momento tuvo la convicción de que había que responder a esta información incorrecta con una nota de prensa. "Se trataba de una fuente muy potente", ha comentado, en alusión al origen de la información que no era correcta.

El contenido de dicha nota --que incluyó datos incluidos en un correo que la defensa de González Amador envió al fiscal del caso por fraude en petición de una conformidad que le evitara llegar a juicio-- así como las sospechas de filtración del correo completo son lo que han llevado a García Ortiz a juicio por un delito de revelación de secretos.

El juicio se ha reanudado este martes la declaración de los responsables de prensa de Fiscalía. Después, y a petición de la defensa, declararán la fiscal de apoyo en la Secretaría General Técnica Esmeralda Rasillo y Diego Lucas Álvarez, que es el fiscal que lleva ahora las dos causas contra González Amador, la abierta por fraude a Hacienda por la que ya ha sido procesado y una segunda por dos delitos de corrupción.

"Se filtran muchas cosas en España"

En otro momento del interrogatorio, Hedo ha llegado a señalar que “se filtran muchas cosas en España”, cuando el abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, le preguntó en relación con la publicación previa de la nota de prensa antes de que se distribuyera a los medios. Según la testigo, antes de las 7 de la mañana se la había facilitado al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral.

El fiscal del caso del novio de Ayuso censura que Miguel Ángel Rodríguez tuviese sus correos / EP

El relato de esta responsable de prensa se inicia el 6 de marzo de 2024, cuando un periodista de elDiario le pregunta por la empresa Maxwell Cremona, de la que sería responsable un tal Alberto González relacionado con la Comunidad de Madrid. Ella comprobó más tarde que en la prensa del corazón se relacionaba a Díaz Ayuso con un empresario con dicho nombre.

En cuanto a las dudas sobre la labor de la Fiscalía, estas se iniciaron mucho antes de que se conociera el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, pues tras publicarse por elDiario la denuncia contra el empresario, el 12 de marzo, ya hizo la propia presidenta madrileña unas manifestaciones diciendo que se quería perjudicar a su novio y luego publicó un mensaje en X extendiendo sospechas sobre la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Para esta testigo, ello produjo "un punto de inflexión" porque se está transmitiendo que "hay una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja".

Ya el día 13, tras conocer el mensaje del asesor de Ayuso y la publicación de El Mundo que hablaban de ofrecimiento de pacto por parte de la Fiscalía deciden hacer la nota de prensa. "Y si se va a hacer una nota de prensa, había que conocer todo lo que había pasado, todo lo que había hecho el fiscal por una razón, unos meses antes, también El Mundo se puso en contacto para contrastar una información sobre un informe del Tribunal Supremo del caso Tsunami Democràtic", ha apuntado, para justificar el hecho de que se solicitaran todos los correos al fiscal del caso. Realizó la nota de prensa con Corral, pero según su testimonio su compañero en la Fiscalía de Madrid puso muchas pegas a su elaboración.

Hedo ya había afirmado durante su declaración en la fase de Instrucción que la citada nota de prensa se elaboró con lo que le indicó verbalmente el fiscal general, cuyo único interés de salvaguardar la actuación de los fiscales, que habían participado en la investigación del presunto fraude fiscal de González Amador.

Durante su declaración en el Supremo, el jefe de prensa de Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral --llamado igualmente para declarar este martes-- ya insistió en que se opuso por varias razones a la difusión de la polémica nota de prensa que se había preparado para desmentir las informaciones que atribuían al Ministerio Público la iniciativa del pacto que en realidad partió de la defensa de Alberto González Amador, para el que este debía admitir dos delitos fiscales. Entre ellas citó que no la había redactado él mismo y que desconocía si los textuales que incluía coincidían con la literalidad de los correos en cuestión, porque él no lo había visto, además de porque ya habían sido publicados por un medio.