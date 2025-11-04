El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación

Carlos Mazón no tiene prescrita ninguna baja médica, pero desde su entorno aclaran que el todavía president en funciones de la Generalitat "hará en todo momento lo que le diga su facultativo", sin descartar nada ante las informaciones que avanzaban este extremo. En caso de concedérsele, cabría la posibilidad de evitar su comparecencia en las comisiones de investigación sobre la dana en las Corts y el Congreso, previstas para el 11 y el 17 de noviembre respectivamente. “Estaríamos presuntamente ante un fraude” de ley, ha asegurado tajante la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en caso de confirmarse las informaciones que apuntan en este sentido.

“Sería grave”, ha concluido la representante de Sumar en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aprovechando para cargar contra la patronal por relacionar bajas laborales por enfermedades con “bajaciones” o pedirle al PP que se pronuncie sobre este caso tras presentar un plan contra lo que denominan “absentismo” laboral.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha elevado el tono contra Mazón para defender que las bajas médicas son “para proteger la salud, no para proteger la indecencia política". “Me parece grave alegar un problema de salud mental” para evitar el trago de asistir a una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas en la gestión de la dana. Una forma de “frivolizar”, dijo, frente a la ciudadanía valenciana y las víctimas “muy vulnerables” que han sufrido la tragedia.

La comisión de investigación de la dana en las Corts ha convocado para la próxima semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero desde el Ejecutivo deslizan que no acudirá al tener solo obligación de hacerlo en el Congreso o el Senado. “Nuestra obligación es comparecer, no así en las comisiones autonómicas”, ha aclarado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haciendo referencia al artículo 76 de la Constitución.

Desde Moncloa han cargado contra la gestión de la crisis en la Comunitat Valenciana por parte de Génova. "No es una marcha ni decidida por él ni mucho menos sugerida o impuesta por Feijóo", ha afeado Alegría para poner en valor que quien " ha derrotado al señor Mazón y a la falta de liderazgo del señor Feijóo es el coraje y la dignidad de las víctimas". "El señor Mazón se fue como llegó. Sin asumir ninguna responsabilidad. Repartiendo culpas. Mintiendo. Y despreciando a las víctimas. Y todo esto, siempre con el respaldo, el cobijo y el aplauso cómplice del señor Feijóo", concuyó.

"Depende de Vox"

Los socialistas cuestionan directamente el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo por no haber sido capaz de forzar a Mazón a sacar las urnas. “Feijóo no manda nada en el PP”, lamentan fuentes de la Ejecutiva para recalcar que ahora “depende de Vox”. “Ha perdido el pulso” contra la dirección valenciana de su partido, explican las mismas fuentes en referencia las negociaciones que se sucedieron durante las últimas horas para buscar una salida a crisis política en la Comunitat Valenciana.

En la Dirección socialista hacen suyas las palabras de la ministra de Ciencia y líder del partido en la Comunitat Valenciana, Diana Morant, para achacar a Feijóo una “mala gestión” en la crisis política, “siendo cómplice de todo esto y convirtiéndose en un líder inútil”. “Un año para rascar una dimisión en diferido. Feijóo es un peso muerto en su propio partido”, replicaba por su parte la también valenciana y secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.