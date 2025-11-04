Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio fiscal general

El jefe de Gabinete de Ayuso declara que "se desata la locura" cuando dio el mail en el que el fiscal se mostraba "dispuesto" a pactar con González Amador

Miguel Ángel Rodríguez se enfrenta a la teniente fiscal: "Si usted tuviera 22 ministros y a todo el aparato del Gobierno insultándole todo el día, seguro que piensa lo mismo que yo"

El primer día del juicio contra el fiscal general.

El primer día del juicio contra el fiscal general. / EFE

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Madrid

El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se mostró fiel a su declaración en instrucción y ante el tribunal que juzga al fiscal general del Estado declaró que "se desata la locura" cuando él mismo difundió el mail en el que la fiscalía se mostraba "dispuesta" a pactar con el empresario Alberto González Amador.

Durante su declaración, explicó que el correo lo tenía, porque se lo había facilitado el propio novio de Díaz Ayuso, al que conocía algo antes de que comenzaran la relación, lo que le permitió insistir en que se trataba de una persona "anónima". Aseguró que el correo se lo dio el empresario cuando eldiario.es informó de la denuncia que la fiscalía había presentado contra él por delito fiscal y falsedad documental.

Explica que a las nueve de la mañana del 12 de marzo del 24 le mandó la fotografía que del correo que el fiscal Julián Salto había enviado a Carlos Neira, abogado de González Amador, del que dijo que "es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y no se lo han permitido".

Según el testigo no facilitó el correo a ningún medio hasta que creyó necesario desmentir a La Sexta, que informaba de que la propuesta de un pacto de conformidad partía de la defensa, como ocurre siempre. Con ese mail, cuya distribución admite el testigo, El Mundo había informado erróneamente de que la propuesta partía de la fiscalía. A partir de ahí, Rodríguez sostuvo que había deducido que si no había salido adelante la conformidad era porque orden de los superiores del representante del ministerio público.

Durante su declaración Miguel Ángel Rodríguez se llegó a enfrentar a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. "Si usted tuviera 22 ministros y a todo el aparato del Gobierno insultándole todo el día, seguro que piensa lo mismo que yo", le dijo cuando ella le preguntaba por qué imaginaba que la conformidad se había frustrado por orden de los superiores del fiscal general. Sánchez Conde respondió rápida: "Seguro que no".

"Si todavía no se había llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía era porque lo habían parado", dijo. Y sobre sus mensajes en la red X de que señalaban que el fiscal general iba a ir "p'alante", se ha limitado a comentar que "era un pronóstico y no desacertado".

A preguntas de la exabogada general del Estado Consuelo Castro, que ejerce la defensa del fiscal general, Álvaro García Ortiz, el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso señaló que una de sus funciones es cuidar la reputación de la presidenta. "Y cuando se ha puesto en tela de juicio es cuando he salido", añadió.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la rueda de prensa que ofreció Díaz Ayuso a raíz de conocerse la denuncia de Fiscalía contra su pareja, el testigo admitió que la había preparado él y que estaba dirigida a parar las informaciones que buscaban ir contra su reputación. Miguel Ángel Rodríguez respondió: "No hay nadie en España que lo dude".

