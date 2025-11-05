Narcotráfico en el Caribe
EEUU mata a otros dos tripulantes de una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha señalado que la embarcación atacada estaba "involucrada en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos"
EP
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este martes la muerte de dos "narcoterroristas" a bordo de una embarcación en aguas del Pacífico tras un ataque efectuado por el Ejército estadounidense, en el marco de su campaña de bombardeos contra barcos que presuntamente transportan drogas y que en el Caribe ya ha dejado al menos 60 fallecidos.
"Hoy, por orden del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra --nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono-- ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", ha declarado en su cuenta de la red social X, asegurando que esta operación ha tenido lugar en aguas "internacionales" y celebrando que "ningún" efectivo estadounidense ha resultado herido durante la misma.
Como en anteriores ocasiones, Hegseth ha señalado que la embarcación atacada estaba "involucrada en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos" y ha prometido destruir "todas" aquellas que traten de "envenenar a nuestros ciudadanos" con el tráfico de drogas.
"Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las Fuerzas Armadas estadounidenses", ha agregado.
Al menos otras diez personas han muerto en las últimas semanas en ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se eleva a más de 60, desde que Washington iniciase a principios de septiembre estos bombardeos.
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- Un hombre asesina a su pareja de 49 años en Zaragoza e intenta suicidarse con amoniaco
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- Alejandro, el 'testigo principal' del asesinato de Eugenia en Zaragoza: 'Me he arrodillado, le he echado la mano en la cabeza y le he dicho que descanse en paz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
- Un exjugador del Real Zaragoza que llevaba sin jugar desde abril encuentra equipo en Portugal
- La Romareda hace números: beneficios de más de 200.000 euros y un patrimonio superior a los 50 millones