Investigación de la dana de Valencia
La jueza de la dana cita a declarar al portavoz del PP en las Corts valencianas, al núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro
Nuria Ruiz Tobarra quiere indagar sobre las llamadas "destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión" de emergencias
Laura Ballester
La jueza de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigos al portavoz del grupo del PP en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, al secretario autonómico del Gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca y al director director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González, además del propietario del restaurante El Ventorro, según acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La magistrada considera que "en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, como se expresó en un auto previo, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron efectuar la investigada Salomé Pradas, al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024".
De igual manera, también considera relevantes indagar sobre las llamadas "destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran. También lo son las destinadas a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados".
