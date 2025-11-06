Barbón saca pecho de su respuesta a los avisos de supuestas corruptelas por parte de 'Miss Asturias': "He recibido cientos de mensajes felicitándome"

"Ella no creo que se llame 'Mis Asturias', pero bueno". Tirando de ironía, y mostrando buenas dosis de orgullo por su actuación que ahora ha salido a la luz, Adrián Barbón, presidente del Principado, se ha referido este jueves al episodio que ha generado una gran tormenta en la política asturiana. El líder socialista ha defendido su respuesta a Claudia Montes, conocida como "Miss Asturias" por el título que ganó hace años, cuando esta le advirtió por Instagram -en una conversación privada desvelada por La Nueva España- de que tenía pruebas y grabaciones que acreditaban la existencia de currupción en la empresa Logirail, filial pública de Renfe en la que, según la investigación del "caso Koldo", el exministro socialista José Luis Ábalos habría enchufado a Montes, con la que mantenía estrecha relación.

Los mensajes de Instagram desvelados muestran que Barbón no accede a ver y escuchar las pruebas de las que le habla "Miss Asturias", pero le insiste de forma clara y rotunda en que debe ir a la Fiscalía con ese material que dice tener. Esta reacción, afeada por la oposición de derechas en el Principado hasta el punto de que el PP ha pedido su dimisión al defender que Barbón debería haber actuado con mayor rotundidad, es la que ahora alaba el propio Presidente del Principado, orgulloso de sus respuestas dadas en aquelo momento a Claudia Montes. "La verdad es que los cientos de mensajes que recibí ayer fueron felicitándome de gente, incluso identificándose como votantes de derecha en Asturias, y lo que más les alegraba era ver un presidente honrado que, en privado, se demuestra que ante una sospecha de corrupción lo que dice a cualquier persona es que vaya a fiscalía", manfiesta Barbón. Posteriormente a la publicación de esa conversación de Instagram, se conoció la contundencia de las grabaciones con las que cuenta Claudia Montes, en las que Óscar Gómez Barbero, alto cargo de Logirail y luego de Renfe, reconoce que ya ha amañado en varias ocasiones convocatorias públicas de empleo para otorgarlas "a dedo".

Orgulloso de su respuesta

Bajo su punto de vista, "esto es la historia y lógica de de una cuestión que, sinceramente, cualquier persona que sepa algo de derechos se hace cruces. Mire, en una conversación por Instagram, que es una red social, pero que es una conversación privada que yo no desvelo y sin embargo estoy muy agradecido de que la otra parte la haya desvelado, se ve claramente cómo, por tres veces, por tres veces, le insisto que ante lo que ella dice, que tiene pruebas de un delito en una empresa que es del Estado, no es ni tan siquiera de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, y creo que depende de Renfe, yo le digo, insisto que por tres veces, que, si tiene algún tipo de indicio, prueba o sospecha, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento inmediato de la fiscalía porque, de lo contrario, quien puede estar cometiendo un delito es ella, que tiene el deber de denunciar", argumenta Barbón.

Lo cierto es que, ya algunos días antes de que salieran a la luz estos mensajes de Instagram, Barbón había transmitido que él siempre ha marcado el protocolo de que hay que remitir a la fiscalía a toda persona que llegue al Principado denunciando prácticas irregulares. Por eso, con orgullo, el Presidente ve coherencia en su forma de actuar y considera un sinsentido que el PP le haya pedido la dimisión.

"Y resulta que, por decirle a una persona que vaya a fiscalía y denuncie, se me acusa de querer tapar no sé qué. Yo, si quisiera tapar, no diría a esa persona que vaya a fiscalía. Y, en segundo lugar, se me pide la dimisión. Es el mundo al revés. Es decir, al presidente que ha demostrado,al aflorar esta conversación, que dice en privado lo mismo que dice en público, pues resulta que se le pide la dimisión", señala Barbón, que pasa al ataque al atizar a Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano.

Ataque a Queipo

"Claro, y yo aquí la duda que me queda es qué hubiera hecho el señor Queipo. Y ahora ya tengo claro que el señor Queipo se hubiera reunido con ella, si fuera militante del PP, a lo mejor hubiera manejado la información, a lo mejor no hubiera denunciado, le hubiera aconsejado no denunciar y, en cambio, yo, sin ver nada, sin saber de qué va el tema porque no tengo una idea de una empresa estatal, lo que le digo inmediatamente es que, afecte a quien afecte, vaya a fiscalía, denuncie, que es su obligación. Es el mundo al revés, pero bueno", razona el Presidente asturiano, especulando sobre cómo hubier actuado su gran rival político.

"Yo esto se lo digo a mis consejeros, por ejemplo, cuando un consejero me viene con un tema en el que hay una posible investigación o tiene dudas de si puede ser delictivo. Yo soy tajante siempre porque ahí, además, estoy actuando por razón de mi cargo como Presidente del Principado, en un tema que afecta al Gobierno del Principado de Asturias. Mi respuesta es siempre la misma, lo saben los consejeros: lleven esto a fiscalía, inmediatamente, porque es nuestro deber como gobierno. Así que, desde luego, es el mundo al revés (que me critiquen)", añade Barbón.