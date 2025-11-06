El PP citará por cuarta vez a Torres en la comisión Koldo tras el último informe de la UCO

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este jueves que el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, será citado a la comisión de investigación del caso Koldo para que comparezca por cuarta vez.

García ha considerado en una rueda de prensa que según el último informe de la UCO (Guardia Civil en funciones de policía judicial) el ministro "mintió" en las tres comparecencias anteriores al decir que no ordenó la compra de mascarillas a la trama del comisionista Víctor de Aldama y que no tuvo relación con él.

Torres ya compareció en la comisión Koldo del Senado el 28 de noviembre de 2024 y el 21 de enero y 6 de marzo de este año, en las comparecencias número 40, 45 y 54, respectivamente, de las 92 celebradas hasta ahora.

En la del 6 de marzo, el ministro mostró una fotocopia del único Whatsapp que le envió De Aldama en 2020, al que, aseguró, nunca contestó, y en una rueda de prensa este martes el ministro subrayó que el nuevo informe de la UCO deja en evidencia que solo existió ese mensaje.