Zelenski viajará a España en los próximos días

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará a España de visita oficial en los próximos días, y será recibido por Pedro Sánchez, según confirman a El PERIÓDICO fuentes gubernamentales.

La agenda del mandatario ucraniano "aún se está trabajando", según dichas fuentes, pero según avanzó la cadena Ser, Zelenski visitará el Museo Reina Sofía para ver el Guernica, del artista malagueño Pablo Picasso.

Por motivos de seguridad no se conoce oficialmente la fecha exacta de la visita que realizará Zelenski en este mes de noviembre. Se trata de la segunda visita oficial del ucraniano a España, después de la que hizo en mayo de 2024, Zelenski fue recibido por Sánchez en Moncloa y visitó el Congreso de los Diputados. Si bien, suelo español también lo pisó en octubre de 2023 cuando acudió a Granada a la cumbre de la Comunidad Política Europea.