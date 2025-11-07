Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BOE publica el cese de Mazón, que sigue en funciones

El dirigente popular continuará en el cargo y con las mismas competencias hasta que se escoja un nuevo president y la Generalitat Valenciana critica que "sólo genera confusión"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana. / Rober Solsona / Europa Press

Mateo L. Belarte

València

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el cese de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana. El decreto, firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, oficializa la renuncia de Mazón como jefe del Consell, que el mismo dirigente del PP anunció el pasado lunes en una declaración institucional.

Este decreto no estaba previsto, pues la hoja de ruta planteada por la Generalitat tras el anuncio de Mazón pasaba porque el dirigente popular continuaría en el cargo y sin publicación alguna de su cese en el BOE hasta que las Corts invistieran a un nuevo president, un proceso para el que el reloj empezó a correr desde que Mazón firmó su escrito de renuncia y lo presentó ante las Corts. La propia Generalitat asegura que la publicación "no cambia absolutamente nada" y "sólo genera confusión".

Publicación del cese de Mazón en el BOE, este 7 de noviembre.

Publicación del cese de Mazón en el BOE, este 7 de noviembre. / Levante-EMV

Expertos consultados reconocen su desconcierto ante los tiempos del proceso, que "no es usual". En el último precedente, en 2011, el cese de Francisco Camps se publicó en el BOE el jueves 28 de julio pese a que la renuncia se había anunciado días antes, como en este caso, en concreto el 21 de julio. En ese mismo boletín, ya se publicó el nombramiento de Alberto Fabra.

En todo caso, las fuentes consultadas apuntan que según la ley del Consell puede entenderse que Mazón seguiría ejerciendo sus funciones. Según el artículo 8 de la citada ley, el president cesa por las siguientes causas: renovación de las Corts, tras elecciones autonómicas, en caso de aprobación de una moción de censura, por denegación de cuestiones de confianza, por dimisión o renuncia (que es el caso), por pérdida de su condición de diputado, por incompatibilidad declarada, por incapacidad permanente o por fallecimiento.

Sin embargo, según ese mismo artículo, "el president continuará sus funciones hasta que producida la nueva elección estatutaria del president se publique su nombramiento por el rey en el BOE". A ese mismo apartado se acoge el Consell, que confirma ese extremo.

Además de sorpresivo, el decreto deja una última muestra de la tensión que se ha generado este último año entre Sánchez y Mazón. En concreto, el texto no agradece los servicios prestados al popular, una fórmula muy habitual que se emplea en estos casos. De hecho, sí se incluyó en el decreto de cese de Camps.

