Feijóo anuncia una proposición de ley para que la falta de Presupuestos no afecte a las pensiones

El líder del PP dice que los jubilados "no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no afecte a la actualización de las pensiones. En un discurso en Ciudad Real, donde clausuró un acto por el XXX aniversario de la Unión Europea de Mayores, el líder de la oposición aseguró que los jubilados "no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto".

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

Las obras del Huerva desde dentro: el ayuntamiento organiza visitas a partir de este día

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otras cinco por un supuesto delito de alzamiento de bienes

Zaragoza reivindica su ejecución presupuestaria y define como "inspirador" y "responsable" el apoyo de Vox: "Las cuentas de 2026 están muy avanzadas"

En imágenes | Así avanzan las obras de Valfondo y GLS en Plaza para mover 16.000 paquetes por hora

Cómo vender 14.000 entradas para un festival con solo anunciar la fecha

Goya y Buñuel dialogan en una exposición en el Centro Buñuel Calanda

