Investigación
El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez
La citación se debe a las presuntas maniobras de la ex militante socialista para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles
El juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles ha aplazado del 11 al 17 de noviembre su declaración como imputada, a la espera de que uno de los denunciantes, el fiscal Ignacio Stampa, aporte la documentación que en su comparecencia judicial del pasado miércoles se comprometió a entregar.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, aplaza las declaraciones de Díez y los demás investigados en la causa, el periodista Pere Rusiñol y el empresario Javier Pérez Dolset, a las 11.30 horas del próximo 17 de noviembre.
Zamarriego explica que la razón es que aún no ha recibido la documentación comprometida por Stampa, incluida la grabación de la reunión que el fiscal asegura que matuvo el pasado 7 de mayo con Díez, de unas tres horas de grabación, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. El instructor señala que quiere reproducirla ante los investigados y demás partes antes de comenzar con los interrogatorios.
No obstante, se mantienen las declaraciones fijadas para ese mismo 11 de noviembre de varios testigos: periodistas y el abogado Jacobo Teijelo. Por ello, Zamarriego reclama a Stampa que entregue el material prometido antes de ese día, al considerarlo de "interés" para las pesquisas.
